У Києві поки не вдається перейти з екстрених відключень на графіки - ДТЕК
Київ • УНН
У столиці за командою Укренерго тривають екстрені відключення, графіки не діють. Енергетики працюють над стабілізацією системи.
У Києві поки не вдається перейти з екстрених відключень на графіки відключення світла. Про це повідомили в енергокомпанії ДТЕК 4 листопада, пише УНН.
Київ: за командою Укренерго екстрені відключення тривають. Поки що скасувати екстрені відключення в столиці не вдається. Графіки наразі не діють
Як вказано, енергетики працюють без перерв та сну, коли не лунає тривога, щоб стабілізувати ситуацію.
Доповнення
У Києві частково відновили водопостачання, але екстрені відключення електроенергії досі діють.