У Києві поки не вдається перейти з екстрених відключень на графіки - ДТЕК

У Києві поки не вдається перейти з екстрених відключень на графіки відключення світла. Про це повідомили в енергокомпанії ДТЕК 4 листопада, пише УНН.

Київ: за командою Укренерго екстрені відключення тривають. Поки що скасувати екстрені відключення в столиці не вдається. Графіки наразі не діють - вказали у компанії.

Як вказано, енергетики працюють без перерв та сну, коли не лунає тривога, щоб стабілізувати ситуацію.

Доповнення

У Києві частково відновили водопостачання, але екстрені відключення електроенергії досі діють.