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У Києві поки не вдається перейти з екстрених відключень на графіки - ДТЕК

Київ • УНН

 • 672 перегляди

У столиці за командою Укренерго тривають екстрені відключення, графіки не діють. Енергетики працюють над стабілізацією системи.

У Києві поки не вдається перейти з екстрених відключень на графіки - ДТЕК

У Києві поки не вдається перейти з екстрених відключень на графіки відключення світла. Про це повідомили в енергокомпанії ДТЕК 4 листопада, пише УНН.

Київ: за командою Укренерго екстрені відключення тривають. Поки що скасувати екстрені відключення в столиці не вдається. Графіки наразі не діють

- вказали у компанії.

Як вказано, енергетики працюють без перерв та сну, коли не лунає тривога, щоб стабілізувати ситуацію.

Доповнення

У Києві частково відновили водопостачання, але екстрені відключення електроенергії досі діють.

Юлія Шрамко

СуспільствоКиїв
Графіки відключень електроенергії
Повітряна тривога
Відключення світла
Електроенергія
ДТЕК
Укренерго
Київ