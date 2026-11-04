Через атаки рф знизили потужність АЕС, перебої зі світлом у Києві та 7 областях - Міненерго

росія не припиняє атаки на енергетику в Україні. Атомні електростанції на тлі ворожих ударів вимушено знизили потужність генерації. Є знеструмлення у 6 областях, найскладніше - у столичному регіоні, є мережеві обмеження і серйозні пошкодження енергообладнання. Також аварійні відключення на Харківщині. Про це повідомили 4 листопада у Міненерго, пише УНН.

Ворожі атаки

"Ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру — об’єкти генерації, де виробляється електроенергія, та підстанції, через які вона передається споживачам. Атаки на енергетику не припиняються. Через масштабні та системні російські атаки на енергетичну інфраструктуру атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації. Повернення до номінальних показників відбуватиметься поступово, щойно енергетики відновлять пошкоджені внаслідок обстрілів мережі", - повідомили у Міненерго.

Де є відключення

"Станом на ранок через російські атаки знеструмлена частина споживачів у Вінницькій, Житомирській, Запорізькій, Кіровоградській, Харківській та Херсонській областях. Аварійно-відновлювальні роботи продовжуються у всіх регіонах, де це дозволяє безпекова ситуація", - ідеться у повідомленні.

Де найскладніше

"Найскладніша ситуація у столичному регіоні. У Києві та на Київщині операторами систем розподілу застосовуються мережеві обмеження. Маємо серйозні пошкодження енергообладнання. Ремонтні бригади енергетиків цілодобово працюють над відновленням стабільного живлення регіону", - повідомили у міністерстві.

У яких регіонах графіки і аварійні відключення

За даними Міненерго, "також аварійні відключення наразі вимушено діють у Харківській області". Причина - пошкодження обладнання внаслідок попередніх атак та зниження рівня напруги у високовольтній мережі. Повернення до графіків відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі.

"У більшості областей України наразі діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості", - вказали у Міненерго.

У Міненерго наголосили, що протягом дня ситуація може змінюватися.

У Києві поки не вдається перейти з екстрених відключень на графіки - ДТЕК