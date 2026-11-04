Ситуацію в енергетиці частково стабілізували, у більшості регіонів і Києві повертаються до графіків - Укренерго

Ситуацію в енергетиці після масованої атаки рф вдалося частково стабілізувати, але вона залишається складною. Водночас у більшості регіонів, зокрема й у Києві, скасовано аварійні відключення та стало можливим повернення до графіків погодинних відключень. Про це повідомили 4 листопада в НЕК "Укренерго", пише УНН.

Завдяки цілодобовій роботі енергетиків протягом ночі вдалося частково стабілізувати ситуацію в енергосистемі після вчорашніх масштабних російських атак. У більшості регіонів, зокрема й у Києві, скасовано аварійні відключення та стало можливим повернення до графіків погодинних відключень - повідомили в Укренерго.

І додали:

Водночас ситуація в енергосистемі залишається складною, особливо у Києві та Київській області. Усі залучені служби працюють скоординовано, щоб якнайшвидше подолати наслідки атак та стабілізувати електропостачання



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Аварійні відключення

За даними Укренерго, аварійні відключення продовжують діяти у Харківській області. У ДТЕК після повідомлення Укренерго також повідомили: "Дніпро: за розпорядженням Укренерго в місті застосовані екстрені відключення".

У Києві, як повідомили у ДТЕК Київські електромережі, "за наказом НЕК "Укренерго" 04.11 діють стабілізаційні відключення електроенергії".

У Київській області, за даними ДТЕК Київські регіональні електромережі, "за наказом НЕК "Укренерго" 04.11 діють стабілізаційні відключення електроенергії. У частині мереж Бучанського та Фастівського районів зникло світло через локальну аварію в мережі. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання".

А згодом у ДТЕК додали: "Київ: повертаємось до графіків, екстрені відключення скасовано", а також: "Київщина: повертаємось до графіків, екстрені відключення скасовано".

Ворожі атаки

Як повідомили в Укренерго, "протягом учорашнього дня та сьогодні вночі ворог продовжував атакувати енергетичну інфраструктуру". "Внаслідок нових обстрілів, а також пошкоджень попередніх днів станом на ранок залишаються знеструмлені споживачі у Вінницькій, Житомирській, Запорізькій, Кіровоградській, Харківській та Херсонській областях", - ідеться у повідомленні.

"Енергетики працювали всю ніч і продовжують аварійно-відновлювальні роботи всюди, де це дозволяє безпекова ситуація. Усі зусилля спрямовані на якнайшвидше відновлення пошкодженого обладнання та покращення ситуації з електропостачанням", - зазначили в Укренерго.

Як вказано, через наслідки російських атак у частині регіонів сьогодні вимушено діють графіки погодинних відключень обсягом до 4 черг, а для промисловості — графіки обмеження потужності.

"Ситуація в енергосистемі може змінюватися, зокрема через нові атаки", - сказано у повідомленні.