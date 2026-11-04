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Жена посла РФ вызвала скандал в Канберре: представительницы Украины, Италии и Эстонии объявили бойкот

Киев • УНН

 • 1422 просмотра

Жену посла России приняли в женский клуб Канберры. В знак протеста из клуба вышли жёны послов Украины, Италии и Эстонии.

Жена посла РФ вызвала скандал в Канберре: представительницы Украины, Италии и Эстонии объявили бойкот
Фото: Politico

В Австралии разгорелся дипломатический скандал после того, как в Международный женский клуб Канберры приняли жену российского посла Ирину Петракову. Решение руководства клуба вызвало возмущение среди европейских дипломатов. В знак протеста организацию покинули жёны послов Украины, Италии и Эстонии, сообщает Politico, передаёт УНН.

Детали

Причиной дипломатического конфликта стало решение руководства Международного женского клуба Канберры (Women's International Club of Canberra, WIC) предоставить членство Ирине Петраковой, жене посла России в Австралии Михаила Петракова. После этого жёны послов Украины, Италии и Эстонии объявили о выходе из организации, которая объединяет представительниц дипломатической среды и женщин из разных стран мира.

В частности, 3 ноября жена посла Украины в Австралии Василия Мирошниченко Лиана Мирошниченко отправила другим участницам клуба электронное письмо, в котором объяснила причины своего решения. Она поблагодарила женщин за дружбу и общение, однако подчеркнула, что не может оставаться членом организации, в которую приняли жену дипломата государства, продолжающего полномасштабную войну против Украины. Мирошниченко отдельно подчеркнула, что её позиция не связана с российским происхождением Петраковой. Причина протеста — в том, что она представляет в Австралии государство-агрессора.

В своём обращении жена украинского посла также рассказала о личных потерях, которые понесла из-за российской агрессии. По её словам, россияне убили её двоюродного брата, заживо сожгли друга и лишили жизни многих других знакомых со школьных и студенческих лет. Она акцентировала, что российская агрессия сопровождается массовыми убийствами, пытками, сексуальным насилием и другими преступлениями против украинского населения.

Позицию украинки поддержали жёны послов Италии и Эстонии, которые также решили прекратить членство в клубе.

Как на конфликт отреагировали европейские дипломаты

Ситуация вызвала недовольство как среди непосредственных участниц Международного женского клуба, так и в дипломатическом представительстве Европейского Союза.

Посол ЕС в Австралии Лоуренс Мередит, выступая от имени европейских послов, заявил о глубоком разочаровании решением руководства WIC принять жену российского дипломата. Он подчеркнул, что Европейский Союз не может соглашаться с действиями, которые способствуют нормализации российского вторжения в Украину.

Почему клуб принял жену российского посла

Президент Международного женского клуба Канберры Сэнди Кейн объяснила, что перед принятием решения о членстве Ирины Петраковой организация обратилась за юридической консультацией. По её словам, юристы предупредили, что отказ во вступлении исключительно из-за страны происхождения заявительницы мог бы противоречить австралийскому антидискриминационному законодательству. Кейн подчеркнула, что Петракову приняли в соответствии с законодательством Австралии и уставом клуба.

В то же время украинская сторона отвергла такое обоснование, поскольку её протест касается не гражданства или этнического происхождения женщины, а её статуса жены официального представителя Российской Федерации.

Что известно о Международном женском клубе Канберры

Women's International Club of Canberra основали в 1964 году для развития международной дружбы, культурного обмена и общения между женщинами разных национальностей. В настоящее время организация объединяет более 300 участниц из более чем 50 стран мира. Среди них — жёны иностранных дипломатов, представительницы международного сообщества и жительницы Австралии. Клуб организует культурные встречи, языковые занятия, спортивные мероприятия, книжные клубы и другие формы общения.

Контекст

Отметим, что участие представительниц российского дипломатического корпуса в деятельности организации не ново. В частности, в 2017–2018 годах должность вице-президента клуба занимала Ирина Логвинова, жена тогдашнего российского посла в Австралии Григория Логвинова. После избрания на эту должность она сообщала в социальных сетях, что одной из её задач станет формирование положительного имиджа России в Австралии.

Напомним

Накануне четвертой годовщины полномасштабного вторжения в Украину российская дипломатическая миссия в Сеуле разместила на фасаде своего здания 15-метровое полотно с лозунгом о победе. Министерство иностранных дел Южной Кореи официально обратилось к посольству с требованием убрать баннер, назвав публичную демонстрацию поддержки незаконной войны неприемлемой.

Александра Василенко

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