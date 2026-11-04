Дружина посла рф спричинила скандал у Канберрі: представниці України, Італії та Естонії оголосили бойкот

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В Австралії спалахнув дипломатичний скандал після того, як до Міжнародного жіночого клубу Канберри прийняли дружину російського посла Ірину Петракову. Рішення керівництва клубу викликало обурення серед європейських дипломатів. На знак протесту організацію залишили дружини послів України, Італії та Естонії, повідомляє Politico, передає УНН.

Деталі

Причиною дипломатичного конфлікту стало рішення керівництва Міжнародного жіночого клубу Канберри (Women's International Club of Canberra, WIC) надати членство Ірині Петраковій, дружині посла росії в Австралії Михайла Петракова. Після цього дружини послів України, Італії та Естонії оголосили про вихід з організації, яка об'єднує представниць дипломатичного середовища та жінок із різних країн світу.

Зокрема, 3 листопада дружина посла України в Австралії Василя Мірошниченка Ліана Мірошниченко надіслала іншим учасницям клубу електронного листа, у якому пояснила причини свого рішення. Вона подякувала жінкам за дружбу та спілкування, однак наголосила, що не може залишатися членкинею організації, до якої прийняли дружину дипломата держави, що продовжує повномасштабну війну проти України. Мірошниченко окремо підкреслила, що її позиція не пов'язана з російським походженням Петракової. Причиною протесту - те, що вона представляє в Австралії державу-агресора.

У своєму зверненні дружина українського посла також розповіла про особисті втрати, яких зазнала через російську агресію. За її словами, росіяни вбили її двоюрідного брата, спалили живцем друга та забрали життя багатьох інших знайомих зі шкільних і студентських років. Вона закцентувала, що російська агресія супроводжується масовими вбивствами, катуваннями, сексуальним насильством та іншими злочинами проти українського населення.

Позицію українки підтримали дружини послів Італії та Естонії, які також вирішили припинити членство в клубі.

Як на конфлікт відреагували європейські дипломати

Ситуація викликала невдоволення як серед безпосередніх учасниць Міжнародного жіночого клубу, так і у дипломатичному представництві Європейського Союзу.

Посол ЄС в Австралії Лоуренс Мередіт, виступаючи від імені європейських послів, заявив про глибоке розчарування рішенням керівництва WIC прийняти дружину російського дипломата. Він підкреслив, що Європейський Союз не може погоджуватися з діями, які сприяють нормалізації російського вторгнення в Україну.

Чому клуб прийняв дружину російського посла

Президентка Міжнародного жіночого клубу Канберри Сенді Кейн пояснила, що перед ухваленням рішення про членство Ірини Петракової організація звернулася по юридичну консультацію. За її словами, юристи попередили, що відмова у вступі виключно через країну походження заявниці могла б суперечити австралійському антидискримінаційному законодавству. Кейн наголосила, що Петракову прийняли відповідно до законодавства Австралії та статуту клубу.

Водночас українська сторона заперечила таке обґрунтування, оскільки її протест стосується не громадянства чи етнічного походження жінки, а її статусу дружини офіційного представника російської федерації.

Що відомо про Міжнародний жіночий клуб Канберри

Women's International Club of Canberra заснували у 1964 році для розвитку міжнародної дружби, культурного обміну та спілкування між жінками різних національностей. Нині організація об'єднує понад 300 учасниць із більш ніж 50 країн світу. Серед них є дружини іноземних дипломатів, представниці міжнародної спільноти та мешканки Австралії. Клуб організовує культурні зустрічі, мовні заняття, спортивні заходи, книжкові клуби та інші форми спілкування.

Контекст

Зауважимо, що участь представниць російського дипломатичного корпусу в діяльності організації не нова. Зокрема, у 2017–2018 роках посаду віцепрезидентки клубу обіймала Ірина Логвинова, дружина тодішнього російського посла в Австралії Григорія Логвинова. Після обрання на цю посаду вона повідомляла у соціальних мережах, що одним із її завдань стане формування позитивного іміджу росії в Австралії.

Нагадаємо

Напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення в Україну російська дипломатична місія в Сеулі розмістила на фасаді своєї будівлі 15-метрове полотно з гаслом про перемогу. Міністерство закордонних справ Південної Кореї офіційно звернулося до посольства з вимогою прибрати банер, назвавши публічну демонстрацію підтримки незаконної війни неприйнятною.