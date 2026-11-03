В Киеве приостанавливают движение трамваев и троллейбусов — какими автобусами можно воспользоваться и работает ли метро
Киев • УНН
В Киеве из-за критической ситуации в энергосистеме с 3 ноября приостановят движение трамваев и троллейбусов. Часть маршрутов будут дублировать автобусы.
В Киеве временно приостанавливается движение трамваев и троллейбусов, часть маршрутов будут дублировать автобусы, передает УНН со ссылкой на КГГА.
С вечера 3 ноября в Киеве временно приостанавливается движение трамваев и троллейбусов... Причина – критическая ситуация в энергосистеме страны вследствие вражеских обстрелов
Для сохранения транспортного сообщения на отдельных направлениях КП ″Киевпастранс″ организовывает движение дублирующих автобусов.
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Автобусы вместо троллейбусов будут курсировать по маршрутам:
• № 3ТР – Железнодорожный массив – Дворец спорта;
• № 4ТР – просп. Свободы – ст. м. ″Площадь Украинских Героев″;
• № 6ТР – Минский массив – Майдан Независимости;
• № 8ТР – ул. Смелянская – ст. м. ″Площадь Украинских Героев″;
• № 11ТР – Национальный музей архитектуры и быта Украины – Багриновая гора;
• № 14ТР – Ботанический сад – железнодорожный вокзал Центральный;
• № 17ТР – пл. Космонавтов – ст. м. ″Площадь Украинских Героев″;
• № 23ТР – ул. Мечты – ст. м. ″Лукьяновская″;
• № 24ТР – ул. Северная – просп. Свободы;
• № 26ТР – просп. Свободы – ст. м. ″Нивки″;
• № 27ТР – ст. м. ″Почайна″ – железнодорожная станция ″Киев-Волынский″;
• № 28ТР – просп. Свободы – ст. м. ″Лукьяновская″;
• № 29ТР – Дарницкая площадь – железнодорожная платформа ″Куреневка″;
• № 30ТР – ул. Милославская – ул. Кадетский Гай;
• № 31ТР – ул. Милославская – ст. м. ″Лукьяновская″;
• № 32ТР – ул. Северная – ул. Сошенко;
• № 33ТР – Минский массив – железнодорожный вокзал Южный;
• № 35ТР – просп. Свободы – ул. Кадетский Гай;
• № 36ТР – ул. Северная – ул. Чернобыльская;
• № 37ТР – ул. Милославская – ст. м. ″Лесная″;
• № 38ТР – ст. м. ″Выдубичи″ – Музей истории Украины во Второй мировой войне;
• № 40ТР – ул. Кадетский Гай – Дворец спорта;
• № 41ТР – ул. Тулузская – ст. м. ″Святошин″;
• № 42ТР – ул. Ольжича – ст. м. ″Лыбидская″;
• № 43ТР – Кибцентр – Дарницкая площадь;
• № 44ТР – ул. Северная – просп. Степана Бандеры;
• № 45ТР – ст. м. ″Выставочный центр″ – ст. м. ″Васильковская″;
• № 47ТР – ул. Милославская – ст. м. ″Минская″;
• № 50КР – ул. Милославская – Дарницкая площадь;
• № 50ТР – ул. Милославская – ст. м. ″Лыбидская″.
Автобусы вместо трамваев будут курсировать по маршрутам:
• № 1Т – Михайловская Борщаговка – ст. ″Старовокзальная″;
• № 3Т – ст. ″Жюля Верна″ – ст. ″Старовокзальная″;
• № 12Т – Пуща-Водица – пл. Тараса Шевченко;
• № 14Т – Отрадный просп. – Контрактовая площадь;
• № 16Т – Контрактовая площадь – ст. м. ″Героев Днепра″;
• № 19Т – Контрактовая площадь – пл. Тараса Шевченко;
• № 22Т – просп. Воскресенский – ЖБК;
• № 27Т – ул. Милославская – ст. м. ″Позняки″;
• № 28Т – ул. Милославская – ст. м. ″Лесная″;
• № 29Т – ст. м. ″Бориспольская″ – ст. м. ″Лесная″.
В КГГА отметили, что дублирующие автобусы не смогут полностью компенсировать объемы перевозок электротранспорта. Их количество будут определять в зависимости от имеющихся автобусов и водителей, пассажиропотоков и текущей ситуации в городе.
Расписание движения дублирующих автобусов в ближайшее время опубликуют на сайте КП ″Киевпастранс″.
В то же время, как сообщили в КГГА, метрополитен в настоящее время работает в штатном режиме. Вместе с тем его дальнейшая работа будет зависеть от ситуации в энергосистеме. О возможных изменениях пассажиров оперативно информируют через официальные ресурсы КП ″Киевский метрополитен″.
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