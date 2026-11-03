В Киеве приостанавливают движение трамваев и троллейбусов — какими автобусами можно воспользоваться и работает ли метро

Фото: КГГА

В Киеве временно приостанавливается движение трамваев и троллейбусов, часть маршрутов будут дублировать автобусы, передает УНН со ссылкой на КГГА.

С вечера 3 ноября в Киеве временно приостанавливается движение трамваев и троллейбусов... Причина – критическая ситуация в энергосистеме страны вследствие вражеских обстрелов - говорится в сообщении.

Для сохранения транспортного сообщения на отдельных направлениях КП ″Киевпастранс″ организовывает движение дублирующих автобусов.

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Автобусы вместо троллейбусов будут курсировать по маршрутам:

• № 3ТР – Железнодорожный массив – Дворец спорта;

• № 4ТР – просп. Свободы – ст. м. ″Площадь Украинских Героев″;

• № 6ТР – Минский массив – Майдан Независимости;

• № 8ТР – ул. Смелянская – ст. м. ″Площадь Украинских Героев″;

• № 11ТР – Национальный музей архитектуры и быта Украины – Багриновая гора;

• № 14ТР – Ботанический сад – железнодорожный вокзал Центральный;

• № 17ТР – пл. Космонавтов – ст. м. ″Площадь Украинских Героев″;

• № 23ТР – ул. Мечты – ст. м. ″Лукьяновская″;

• № 24ТР – ул. Северная – просп. Свободы;

• № 26ТР – просп. Свободы – ст. м. ″Нивки″;

• № 27ТР – ст. м. ″Почайна″ – железнодорожная станция ″Киев-Волынский″;

• № 28ТР – просп. Свободы – ст. м. ″Лукьяновская″;

• № 29ТР – Дарницкая площадь – железнодорожная платформа ″Куреневка″;

• № 30ТР – ул. Милославская – ул. Кадетский Гай;

• № 31ТР – ул. Милославская – ст. м. ″Лукьяновская″;

• № 32ТР – ул. Северная – ул. Сошенко;

• № 33ТР – Минский массив – железнодорожный вокзал Южный;

• № 35ТР – просп. Свободы – ул. Кадетский Гай;

• № 36ТР – ул. Северная – ул. Чернобыльская;

• № 37ТР – ул. Милославская – ст. м. ″Лесная″;

• № 38ТР – ст. м. ″Выдубичи″ – Музей истории Украины во Второй мировой войне;

• № 40ТР – ул. Кадетский Гай – Дворец спорта;

• № 41ТР – ул. Тулузская – ст. м. ″Святошин″;

• № 42ТР – ул. Ольжича – ст. м. ″Лыбидская″;

• № 43ТР – Кибцентр – Дарницкая площадь;

• № 44ТР – ул. Северная – просп. Степана Бандеры;

• № 45ТР – ст. м. ″Выставочный центр″ – ст. м. ″Васильковская″;

• № 47ТР – ул. Милославская – ст. м. ″Минская″;

• № 50КР – ул. Милославская – Дарницкая площадь;

• № 50ТР – ул. Милославская – ст. м. ″Лыбидская″.

Автобусы вместо трамваев будут курсировать по маршрутам:

• № 1Т – Михайловская Борщаговка – ст. ″Старовокзальная″;

• № 3Т – ст. ″Жюля Верна″ – ст. ″Старовокзальная″;

• № 12Т – Пуща-Водица – пл. Тараса Шевченко;

• № 14Т – Отрадный просп. – Контрактовая площадь;

• № 16Т – Контрактовая площадь – ст. м. ″Героев Днепра″;

• № 19Т – Контрактовая площадь – пл. Тараса Шевченко;

• № 22Т – просп. Воскресенский – ЖБК;

• № 27Т – ул. Милославская – ст. м. ″Позняки″;

• № 28Т – ул. Милославская – ст. м. ″Лесная″;

• № 29Т – ст. м. ″Бориспольская″ – ст. м. ″Лесная″.

В КГГА отметили, что дублирующие автобусы не смогут полностью компенсировать объемы перевозок электротранспорта. Их количество будут определять в зависимости от имеющихся автобусов и водителей, пассажиропотоков и текущей ситуации в городе.

Расписание движения дублирующих автобусов в ближайшее время опубликуют на сайте КП ″Киевпастранс″.

В то же время, как сообщили в КГГА, метрополитен в настоящее время работает в штатном режиме. Вместе с тем его дальнейшая работа будет зависеть от ситуации в энергосистеме. О возможных изменениях пассажиров оперативно информируют через официальные ресурсы КП ″Киевский метрополитен″.

Движение трамваев и троллейбусов будут восстанавливать после стабилизации ситуации в энергосистеме - резюмировали в КГГА.

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