В Киеве ситуация с электроснабжением чрезвычайно сложная, в ряде районов разворачивают пункты обогрева — мэр
Киев • УНН
В столице экстренные отключения вызвали перебои с водоснабжением и электротранспортом. В районах без света открывают пункты обогрева.
Ситуация с электроснабжением в Киеве чрезвычайно сложная. В районах, где наиболее остро стоит проблема отсутствия электроэнергии, разворачивают пункты обогрева. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
Враг продолжает разрушать единую энергосистему Украины. Повреждены и генерация, и передача электроэнергии по всей стране. Также в результате атак в последние дни повреждены объекты киевского регионального энергоузла. Поэтому "Укрэнерго" ввело экстренные отключения электроэнергии. Энергетики работают, чтобы вернуть свет
По его словам, аварийная ситуация вызвала перебои с водоснабжением в столице. А также с движением общественного электротранспорта.
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