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Financial Times

В Киеве ситуация с электроснабжением чрезвычайно сложная, в ряде районов разворачивают пункты обогрева — мэр

Киев • УНН

 • 10270 просмотра

В столице экстренные отключения вызвали перебои с водоснабжением и электротранспортом. В районах без света открывают пункты обогрева.

В Киеве ситуация с электроснабжением чрезвычайно сложная, в ряде районов разворачивают пункты обогрева — мэр

Ситуация с электроснабжением в Киеве чрезвычайно сложная. В районах, где наиболее остро стоит проблема отсутствия электроэнергии, разворачивают пункты обогрева. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Враг продолжает разрушать единую энергосистему Украины. Повреждены и генерация, и передача электроэнергии по всей стране. Также в результате атак в последние дни повреждены объекты киевского регионального энергоузла. Поэтому "Укрэнерго" ввело экстренные отключения электроэнергии. Энергетики работают, чтобы вернуть свет 

- сообщил Кличко.

По его словам, аварийная ситуация вызвала перебои с водоснабжением в столице. А также с движением общественного электротранспорта.

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Специалисты «Киевводоканала» делают всё, чтобы выровнять напряжение в системе и восстановить водоснабжение. 

В Киеве могут возникать временные перебои с водоснабжением — стала известна причина03.11.26, 15:59 • 11136 просмотров

В городе, в районах, где наиболее острая ситуация с отсутствием электроэнергии, разворачивают пункты обогрева, где жители смогут зарядить телефоны и другие устройства, выпить горячего чая 

- резюмировал городской голова.

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Антонина Туманова

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Киев