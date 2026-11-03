У Києві ситуація з електропостачанням надскладна, у низці районів розгортають пункти обігріву - мер

Ситуація з електропостачанням у Києві надзвичайно складна. У районах, де найгостріша ситуація з відсутністю електроенергії, розгортають пункти обігріву. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Ворог продовжує руйнувати єдину енергосистему України. Пошкоджена й генерація, й передача електрики по всій країні. Також внаслідок атак останніми днями пошкоджені об'єкти київського регіонального енерговузла. Тому "Укренерго" запровадило екстрені відключення електроенергії. Енергетики працюють, щоб повернути світло - повідомив Кличко.

За його словами, аварійна ситуація спричинила перебої з водопостачанням у столиці. Та в русі громадського електротранспорту.

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Фахівці "Київводоканалу" роблять все, щоб вирівняти напругу в системі та відновити водопостачання.

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У місті, в районах, де найгостріша ситуація з відсутністю електроенергії, розгортають пункти обігріву, де мешканці зможуть зарядити телефони, інші пристрої, випити гарячого чаю - резюмував міський голова.

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