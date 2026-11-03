У Києві ситуація з електропостачанням надскладна, у низці районів розгортають пункти обігріву - мер
Київ • УНН
У столиці екстрені відключення спричинили перебої з водою й електротранспортом. У районах без світла відкривають пункти обігріву.
Ситуація з електропостачанням у Києві надзвичайно складна. У районах, де найгостріша ситуація з відсутністю електроенергії, розгортають пункти обігріву. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
Ворог продовжує руйнувати єдину енергосистему України. Пошкоджена й генерація, й передача електрики по всій країні. Також внаслідок атак останніми днями пошкоджені об'єкти київського регіонального енерговузла. Тому "Укренерго" запровадило екстрені відключення електроенергії. Енергетики працюють, щоб повернути світло
За його словами, аварійна ситуація спричинила перебої з водопостачанням у столиці. Та в русі громадського електротранспорту.
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