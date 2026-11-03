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У Києві призупиняють рух трамваїв і тролейбусів - якими автобусами можна скористатися та чи працює метро

Київ • УНН

 • 9932 перегляди

У Києві через критичну ситуацію в енергосистемі з 3 листопада призупинять рух трамваїв і тролейбусів. Частину маршрутів дублюватимуть автобуси.

У Києві призупиняють рух трамваїв і тролейбусів - якими автобусами можна скористатися та чи працює метро
Фото: КМДА

У Києві тимчасово призупиняється рух трамваїв і тролейбусів, частину маршрутів дублюватимуть автобуси, передає УНН із посиланням на КМДА.

Із вечора 3 листопада в Києві тимчасово призупиняється рух трамваїв і тролейбусів... Причина – критична ситуація в енергосистемі країни внаслідок ворожих обстрілів 

- йдеться у повідомленні.

Для збереження транспортного сполучення на окремих напрямках КП ″Київпастранс″ організовує рух дублюючих автобусів.

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Автобуси замість тролейбусів курсуватимуть за маршрутами:

• № 3ТР – Залізничний масив – Палац спорту;

• № 4ТР – просп. Свободи – ст. м. ″Площа Українських Героїв″;

• № 6ТР – Мінський масив – Майдан Незалежності;

• № 8ТР – вул. Смілянська – ст. м. ″Площа Українських Героїв″;

• № 11ТР – Національний музей архітектури та побуту України – Багринова гора;

• № 14ТР – Ботанічний сад – залізничний вокзал Центральний;

• № 17ТР – пл. Космонавтів – ст. м. ″Площа Українських Героїв″;

• № 23ТР – вул. Мрії – ст. м. ″Лук’янівська″;

• № 24ТР – вул. Північна – просп. Свободи;

• № 26ТР – просп. Свободи – ст. м. ″Нивки″;

• № 27ТР – ст. м. ″Почайна″ – залізнична станція ″Київ-Волинський″;

• № 28ТР – просп. Свободи – ст. м. ″Лук’янівська″;

• № 29ТР – Дарницька площа – залізнична платформа ″Куренівка″;

• № 30ТР – вул. Милославська – вул. Кадетський Гай;

• № 31ТР – вул. Милославська – ст. м. ″Лук’янівська″;

• № 32ТР – вул. Північна – вул. Сошенка;

• № 33ТР – Мінський масив – залізничний вокзал Південний;

• № 35ТР – просп. Свободи – вул. Кадетський Гай;

• № 36ТР – вул. Північна – вул. Чорнобильська;

• № 37ТР – вул. Милославська – ст. м. ″Лісова″;

• № 38ТР – ст. м. ″Видубичі″ – Музей історії України у Другій світовій війні;

• № 40ТР – вул. Кадетський Гай – Палац спорту;

• № 41ТР – вул. Тулузи – ст. м. ″Святошин″;

• № 42ТР – вул. Ольжича – ст. м. ″Либідська″;

• № 43ТР – Кібцентр – Дарницька площа;

• № 44ТР – вул. Північна – просп. Степана Бандери;

• № 45ТР – ст. м. ″Виставковий центр″ – ст. м. ″Васильківська″;

• № 47ТР – вул. Милославська – ст. м. ″Мінська″;

• № 50КР – вул. Милославська – Дарницька площа;

• № 50ТР – вул. Милославська – ст. м. ″Либідська″.

Автобуси замість трамваїв курсуватимуть за маршрутами:

• № 1Т – Михайлівська Борщагівка – ст. ″Старовокзальна″;

• № 3Т – ст. ″Жуля Верна″ – ст. ″Старовокзальна″;

• № 12Т – Пуща-Водиця – пл. Тараса Шевченка;

• № 14Т – Відрадний просп. – Контрактова площа;

• № 16Т – Контрактова площа – ст. м. ″Героїв Дніпра″;

• № 19Т – Контрактова площа – пл. Тараса Шевченка;

• № 22Т – просп. Воскресенський – ЗЗБК;

• № 27Т – вул. Милославська – ст. м. ″Позняки″;

• № 28Т – вул. Милославська – ст. м. ″Лісова″;

• № 29Т – ст. м. ″Бориспільська″ – ст. м. ″Лісова″.

У КМДА зауважили, що дублюючі автобуси не зможуть повністю компенсувати обсяги перевезень електротранспорту. Їхню кількість визначатимуть залежно від наявних автобусів і водіїв, пасажиропотоків та поточної ситуації в місті.

Розклад руху дублюючих автобусів найближчим часом опублікують на сайті КП ″Київпастранс″.

У той же час, як повідомили у КМДА, метрополітен наразі працює у штатному режимі. Водночас його подальша робота залежатиме від ситуації в енергосистемі. Про можливі зміни пасажирів оперативно інформуватимуть через офіційні ресурси КП ″Київський метрополітен″.

Рух трамваїв і тролейбусів відновлюватимуть після стабілізації ситуації в енергосистемі 

- резюмували у КМДА.

У Києві ситуація з електропостачанням надскладна, у низці районів розгортають пункти обігріву - мер03.11.26, 18:23 • 17066 переглядiв

Антоніна Туманова

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