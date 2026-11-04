Число погибших в результате авиаудара рф по Камышевахе возросло до 37

Число погибших в результате российского авиаудара по Камышевахе в Запорожской области 2 ноября увеличилось до 37 человек. Об этом сообщил и. о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин в соцсетях 4 ноября, пишет УНН.

Число погибших в результате российского удара по Камышевахе возросло до 37 человек. На месте трагедии до сих пор продолжаются поисково-спасательные работы - написал

По его словам, работают кинологи и горноспасатели ГСЧС. Поисковые работы продолжаются.

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Ранее сообщалось о 31 погибшем. Также до этого было известно о 48 пропавших без вести в результате удара рф по Камышевахе.

2 ноября россияне атаковали поселок Камышеваха в Запорожской области, применив управляемые авиабомбы. В результате вражеских ударов повреждены помещения учебного заведения, хозяйственная постройка, транспортные средства. В прокуратуре сообщали, что под завалами находятся люди.

Как сообщал Семикин, враг коварно атаковал поселок именно в тот момент, когда люди получали гуманитарную помощь в центре громады. Это была прицельная комбинированная атака. россияне нанесли не менее девяти ударов. Сначала сбросили управляемые авиабомбы ФАБ-500. Затем применили ФАБ-3000. ФАБ-3000 — это трехтонная авиабомба, содержащая почти полторы тонны взрывчатки. Такое оружие используют для разрушения мощных бетонных укреплений и бункеров. После прямого попадания бетонная конструкция подземного центра обрушилась. В тот момент там находились обычные люди. Они пришли за помощью.

Подземное пространство, по которому россияне нанесли удар, использовалось не как центр жизнестойкости громады, а как пункт выдачи гуманитарной помощи местным жителям. До февраля 2026 года здесь работала "подземная" школа. Однако с февраля учебный процесс в этом пространстве прекратили, и дети больше не посещали его для обучения.

Удар рф по Комышувахе стал одним из самых масштабных за время российского вторжения: в области трехдневный траур