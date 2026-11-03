Кількість загиблих після удару рф КАБом по Комишувасі зросла до 31

$45.530.1851.050.37
ukenru
12:23 • 3744 перегляди
Буданов: особу у формі медика з-під будинку у Борщагівці опитали, вона затримана
11:38 • 10656 перегляди
Україна очікує відкриття всіх переговорних кластерів з ЄС до кінця року - Прем'єр
Ексклюзив
11:27 • 14567 перегляди
Бронювання в обмін на мобілізацію: чому нова ідея уряду викликала критику
10:57 • 11518 перегляди
Зеленський прибув до Берліна на зустріч з Мерцом перед переговорами в Абу-ДабіVideo
09:57 • 15400 перегляди
США готують запит у НАТО збільшити внески на поставки зброї Україні - Bloomberg
09:22 • 11999 перегляди
Події у Петропавлівській Борщагівці розслідує ДБР - розпочали кримінальне провадження
08:26 • 18901 перегляди
Зеленський: рф випустила по Україні 17 балістичних ракет у день виборів у СШАPhoto
08:14 • 18913 перегляди
росія вдарила по енергетиці в 10 областях: де найскладніше зі світлом
3 листопада, 05:38 • 49433 перегляди
Кількість загиблих внаслідок авіаударів росії по Комишувасі зросла до 29, ще 48 людей зникли безвісти
3 листопада, 05:02 • 42873 перегляди
росія завдала масованого удару по енергетиці України, під основною атакою опинився ЛадижинPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
В Італії через 51 рік відновили розслідування вбивства режисера П'єра Паоло Пазоліні3 листопада, 03:05 • 26922 перегляди
Вупі Голдберг зворушливо попрощалася з Патріком Стюартом і розповіла про їхню багаторічну дружбу3 листопада, 04:05 • 31113 перегляди
Вілла Сміта помітили з колишньою дружиною в Австралії після завершення зйомок нового фільму3 листопада, 05:36 • 33616 перегляди
росія атакувала енергетику - у яких регіонах пошкодження і відключенняPhoto3 листопада, 06:37 • 18339 перегляди
3 балістичні і 49 крилатих ракет знешкодили під час масованої атаки рф - деталі від ПС ЗСУ07:41 • 13236 перегляди
Публікації
Бронювання в обмін на мобілізацію: чому нова ідея уряду викликала критику
Ексклюзив
11:27 • 14568 перегляди
“Шахтар” - “Спортінг”, “Атлетіко” - “Баварія” - анонс 4 туру ЛЧVideo2 листопада, 20:14 • 45357 перегляди
Від 18-річного дебютанта до абсолютного рекорду - як Ярмоленко йшов до 125 голів в УПЛPhotoVideo2 листопада, 17:35 • 53440 перегляди
На харчування військових планують витратити майже 44 млрд грн: що зміниться у 2027 році2 листопада, 14:10 • 55824 перегляди
Як встановлюють розмір та вираховують аліменти з грошового забезпечення військових - детальне роз'ясненняPhoto2 листопада, 13:28 • 57700 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Стів Віткофф
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Дніпро (місто)
Вінницька область
Реклама
УНН Lite
Disney готує найбільше скорочення цього року - хоче вкластися у контент08:40 • 10386 перегляди
Вілла Сміта помітили з колишньою дружиною в Австралії після завершення зйомок нового фільму3 листопада, 05:36 • 33810 перегляди
Вупі Голдберг зворушливо попрощалася з Патріком Стюартом і розповіла про їхню багаторічну дружбу3 листопада, 04:05 • 31298 перегляди
В Італії через 51 рік відновили розслідування вбивства режисера П'єра Паоло Пазоліні3 листопада, 03:05 • 27095 перегляди
У росії зафіксували спалах "мишачої лихоманки", понад 1500 людей захворіли у 5 регіонах3 листопада, 02:05 • 26785 перегляди
Актуальне
Іскандер (ОТРК)
Х-101
MIM-104 Patriot
Х-59
Золото

Кількість загиблих після удару рф КАБом по Комишувасі зросла до 31

Київ • УНН

 • 858 перегляди

Унаслідок російського удару КАБами по Комишувасі 2 листопада загинула 31 людина. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Кількість загиблих після удару рф КАБом по Комишувасі зросла до 31

Кількість загиблих унаслідок російського удару КАБом по Комишувасі у Запорізькій області 2 листопада зросла до 31 людини. Про це повідомили в ДСНС України, пише УНН.

Станом на 14:00 3 листопада відомо про 31 загиблого внаслідок російського удару 2 листопада по селищу Комишуваха Запорізького району

- повідомили в ДСНС.

Як вказано, пошуково-рятувальні роботи тривають. Залучені кінологічні розрахунки ДСНС.

Удар рф по Комишувасі став одним з наймасштабніших за час російського вторгнення: в області триденна жалоба03.11.26, 11:34 • 3210 переглядiв

Доповнення

Раніше повідомлялося про 29 загиблих і 48 зниклих у результаті удару рф по Комишувасі.

2 листопада росіяни атакували селище Комишуваха у Запорізькій області, застосувавши керовані авіабомби. Унаслідок ворожих ударів пошкоджено приміщення закладу освіти, господарську будівлю, транспортні засоби. У прокуратурі повідомляли, що під завалами перебувають люди. 

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Вибухи
Війна в Україні
Запорізька область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій