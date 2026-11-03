Кількість загиблих після удару рф КАБом по Комишувасі зросла до 31

Кількість загиблих унаслідок російського удару КАБом по Комишувасі у Запорізькій області 2 листопада зросла до 31 людини. Про це повідомили в ДСНС України, пише УНН.

Станом на 14:00 3 листопада відомо про 31 загиблого внаслідок російського удару 2 листопада по селищу Комишуваха Запорізького району - повідомили в ДСНС.

Як вказано, пошуково-рятувальні роботи тривають. Залучені кінологічні розрахунки ДСНС.

Удар рф по Комишувасі став одним з наймасштабніших за час російського вторгнення: в області триденна жалоба

Доповнення

Раніше повідомлялося про 29 загиблих і 48 зниклих у результаті удару рф по Комишувасі.

2 листопада росіяни атакували селище Комишуваха у Запорізькій області, застосувавши керовані авіабомби. Унаслідок ворожих ударів пошкоджено приміщення закладу освіти, господарську будівлю, транспортні засоби. У прокуратурі повідомляли, що під завалами перебувають люди.