Кількість загиблих після удару рф КАБом по Комишувасі зросла до 31
Київ • УНН
Унаслідок російського удару КАБами по Комишувасі 2 листопада загинула 31 людина. Пошуково-рятувальні роботи тривають.
Кількість загиблих унаслідок російського удару КАБом по Комишувасі у Запорізькій області 2 листопада зросла до 31 людини. Про це повідомили в ДСНС України, пише УНН.
Станом на 14:00 3 листопада відомо про 31 загиблого внаслідок російського удару 2 листопада по селищу Комишуваха Запорізького району
Як вказано, пошуково-рятувальні роботи тривають. Залучені кінологічні розрахунки ДСНС.
Удар рф по Комишувасі став одним з наймасштабніших за час російського вторгнення: в області триденна жалоба03.11.26, 11:34 • 3210 переглядiв
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Раніше повідомлялося про 29 загиблих і 48 зниклих у результаті удару рф по Комишувасі.
2 листопада росіяни атакували селище Комишуваха у Запорізькій області, застосувавши керовані авіабомби. Унаслідок ворожих ударів пошкоджено приміщення закладу освіти, господарську будівлю, транспортні засоби. У прокуратурі повідомляли, що під завалами перебувають люди.