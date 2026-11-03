Число погибших после удара рф КАБом по Камышевахе возросло до 31

Число погибших в результате российского удара управляемой авиабомбой по Комышувахе в Запорожской области 2 ноября возросло до 31 человека. Об этом сообщили в ГСЧС Украины, пишет УНН.

По состоянию на 14:00 3 ноября известно о 31 погибшем в результате российского удара 2 ноября по поселку Комышуваха Запорожского района - сообщили в ГСЧС.

Как указано, поисково-спасательные работы продолжаются. Задействованы кинологические расчеты ГСЧС.

Удар рф по Комышувахе стал одним из самых масштабных за время российского вторжения: в области трехдневный траур

Дополнение

Ранее сообщалось о 29 погибших и 48 пропавших без вести в результате удара рф по Комышувахе.

2 ноября россияне атаковали поселок Комышуваха в Запорожской области, применив управляемые авиабомбы. В результате вражеских ударов повреждены помещение учебного заведения, хозяйственная постройка, транспортные средства. В прокуратуре сообщали, что под завалами находятся люди.