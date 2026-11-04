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Кількість загиблих від авіаудару рф по Комишувасі зросла до 37

Київ • УНН

 • 10337 перегляди

Російський удар КАБами по Комишувасі 2 листопада забрав життя 37 людей. Пошуково-рятувальні роботи під завалами тривають.

Кількість загиблих від авіаудару рф по Комишувасі зросла до 37

Кількість загиблих унаслідок російського авіаудару по Комишувасі у Запорізькій області 2 листопада збільшилася до 37 людей. Про це повідомив т.в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін у соцмережах 4 листопада, пише УНН.  

Кількість загиблих внаслідок російського удару по Комишувасі зросла до 37 людей. На місці трагедії досі тривають пошуково-рятувальні роботи

- написав 

З його слів, працюють кінологи та гірничорятувальники ДСНС. Пошукові роботи тривають.

Доповнення

Раніше повідомлялося про 31 загиблого. Також перед цим було відомо про 48 зниклих безвісти у результаті удару рф по Комишувасі.

2 листопада росіяни атакували селище Комишуваха у Запорізькій області, застосувавши керовані авіабомби. Унаслідок ворожих ударів пошкоджено приміщення закладу освіти, господарську будівлю, транспортні засоби. У прокуратурі повідомляли, що під завалами перебувають люди. 

Як повідомляв Семікін, ворог підступно атакував селище саме в той час, коли люди отримували гуманітарну допомогу в центрі громади. Це була прицільна комбінована атака. росіяни завдали щонайменше дев’ять ударів. Спочатку скинули керовані авіабомби ФАБ-500. Потім застосували ФАБ-3000. ФАБ-3000 - це тритонна авіабомба, яка містить майже півтори тонни вибухівки. Таку зброю використовують для руйнування потужних бетонних укріплень і бункерів. Після прямого влучання бетонна конструкція підземного центру обвалилася. У той момент там були звичайні люди. Вони прийшли по допомогу. 

Підземний простір, по якому росіяни завдали удару, використовувався не як центр життєстійкості громади, а як пункт видачі гуманітарної допомоги місцевим жителям. До лютого 2026 року тут працювала "підземна" школа. Однак із лютого навчальний процес у просторі припинили, і діти більше не відвідували його для навчання.

Удар рф по Комишувасі став одним з наймасштабніших за час російського вторгнення: в області триденна жалоба03.11.26, 11:34 • 4886 переглядiв

Юлія Шрамко

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