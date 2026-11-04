В Киеве избирают меру пресечения участнице событий на Борщаговке Валентине Молодой — в чем ее подозревают

Валентина Молодая. Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

В среду, 4 ноября, в Соломенском районном суде Киева началось судебное заседание по избранию меры пресечения Валентине Молодой — фигурантке дела о столкновениях в Петропавловской Борщаговке, передает корреспондент УНН из зала суда.

Установлен тот факт, что между Молодой, Кириевой… был достигнут сговор — они договорились о совершении преступления, направленного на воспрепятствование Вооруженным силам Украины. Кроме того, установлено, что Молодая совершала преступление под видом предоставления услуг экстренной эвакуации и называла их таким образом, что предоставляются услуги экстренной эвакуации, возникшие вследствие взаимодействия пациента с исполнительной властью — ТЦК и СП, Национальной полицией, спецподразделением — сказала прокурор.

Прокурор рассказала, что стоимость услуг по предоставлению «экстренной эвакуации» Молодая оценила в 107 тыс. гривен. Прокуратура просит применить меру пресечения в виде содержания под стражей.

Валентина Молодая в суде. Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН.

Сама Молодая заявила, что никаких денег не брала. Также она заявила, что является директором клиники, которая зарегистрирована на нее, и имеет соответствующую лицензию.

Я являюсь главным врачом этой больницы — добавила Молодая.

Дополнение

2 ноября Молодая в форме медика приехала к зданию, которое использовали военнослужащие Национальной гвардии, и начала распространять информацию о якобы незаконном удержании и пытках мужчин. Впоследствии возле здания собрались люди, возникли столкновения с полицией.

Напомним

ГБР начало уголовное производство по факту событий, произошедших 2 ноября 2026 года в Петропавловской Борщаговке Киевской области. Производство открыто по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий).

По информации ГБР, «события разворачивались возле частного дома, который использовали для временного размещения военнослужащих Национальной гвардии Украины, возвращенных после самовольного оставления воинской части (СЗЧ)».

После распространения в социальных сетях сообщений о якобы незаконном удержании военнослужащих возле дома собрались граждане. Конфликт перерос в столкновения, во время которых прозвучали выстрелы и были повреждены служебные автомобили полиции, указали в ГБР.

В Петропавловской Борщаговке молодые люди, которые силой разгоняли толпу, напали на фотографа УНН.

Служба безопасности Украины установила около 100 человек, находившихся на месте столкновений в Петропавловской Борщаговке и участвовавших в организации событий.