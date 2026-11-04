У Києві обирають запобіжний захід учасниці подій на Борщагівці Валентині Молодій - у чому її підозрюють

Валентина Молода. Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

У середу, 4 листопада, у Солом'янському районному суді Києва розпочалося судове засідання по обранню запобіжного заходу Валентині Молодій - фігурантці справи про сутички в Петропавлівській Борщагівці, передає кореспондент УНН із зали суду.

Встановлено той факт, що було досягнуто змови між Молодою, Кірієвою… домовилися про вчинення злочину, спрямованого на перешкоджання Збройним силам України. Крім того, встановлено, що Молода вчиняла злочин під виглядом надання послуг екстреної евакуації, і називала їх таким чином, що надаються послуги екстреної евакуації, що виникли внаслідок взаємодії пацієнта з виконавчою владою - ТЦК та СП, Національної поліції, спецпідрозділу - сказала прокурор.

Прокурор розповіла, що вартість послуг з надання "екстреної евакуації", Молода оцінила в 107 тис. гривень. Прокуратура просить застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Валентина Молода у суді. Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН.

Сама Молода заявила, що грошей ніяких не брала. Також вона заявила, що є директоркою клініки, яка зареєстрована на неї, і має відповідну ліцензію.

Я є головний лікар цієї лікарні - додала Молода.

Доповнення

2 листопада Молода у формі медика приїхала до будівлі, яку використовували військовослужбовці Національної гвардії, та почала поширювати інформацію про нібито незаконне утримання й катування чоловіків. Згодом біля будівлі зібралися люди, виникли сутички з поліцією.

Нагадаємо

ДБР розпочало кримінальне провадження за фактом подій, які сталися 2 листопада 2026 року в Петропавлівській Борщагівці Київської області. Провадження відкрито за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень).

За інформацією ДБР, "події розгорталися біля приватного будинку, який використовували для тимчасового розміщення військовослужбовців Національної гвардії України, повернутих після самовільного залишення військової частини (СЗЧ)".

Після поширення в соцмережах повідомлень про нібито незаконне утримання військових, біля будинку зібралися громадяни. Конфлікт переріс у сутички, під час яких пролунали постріли та було пошкоджено службові автомобілі поліції, вказали у ДБР.

У Петропавлівській Борщагівці молодики, які розганяли силою натовп, напали на фотографа УНН.

Служба безпеки України встановила близько 100 людей, які перебували на місці зіткнень у Петропавлівській Борщагівці та брали участь в організації подій.