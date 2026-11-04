Затягивание суда не спасет от ответственности — адвокат объяснил, как остановить сроки давности

Потерпевшая сторона может требовать ускорения судебного разбирательства и возражать против необоснованных отложений заседаний. Как эти механизмы могут помочь предотвратить истечение сроков давности, в частности по делу о медицинской халатности врачей Odrex, разбирался УНН.

Когда судебные заседания систематически переносят, а сроки давности привлечения к уголовной ответственности неуклонно истекают, потерпевшие не обязаны оставаться пассивными наблюдателями процесса. Уголовный процессуальный кодекс Украины предусматривает ряд инструментов, которые позволяют им добиваться более быстрого рассмотрения дела и реагировать на возможные злоупотребления процессуальными правами.

Как объяснил в комментарии УНН адвокат Виталий Федирко, одним из ключевых механизмов является ходатайство в порядке ч. 6 ст. 28 УПК об осуществлении уголовного производства в более короткие сроки, чем предусмотрено УПК, с обоснованием приближения сроков давности и риска закрытия дела. Потерпевшая сторона может требовать приоритетного назначения заседаний, сокращения интервалов между ними и возражать против отложения слушаний без уважительных причин.

Еще один механизм — обращение к председателю суда по вопросу организации рассмотрения дела, в частности контроля за соблюдением разумных сроков и распределением нагрузки.

Потерпевшим также следует фиксировать причины, по которым заседания не состоялись. Если участники процесса систематически не являются в суд, потерпевшая сторона может подавать доказательства, опровергающие уважительность неявки.

Отдельно адвокат обратил внимание на возможность привлечения защитников к дисциплинарной ответственности в случае злоупотребления процессуальными правами.

Потерпевшая сторона должна активно возражать против отложения, подавать ходатайства о применении привода, денежного взыскания, признании неявки неуважительной и (при наличии оснований) об установлении факта уклонения, фиксировать все факты в протоколах и подавать соответствующие заявления; в случае злоупотреблений защитника и наличия зафиксированных фактов — инициировать вопрос о дисциплинарной ответственности адвоката (посредством обращения в квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры) - объяснил Федирко.

Но могут ли систематические переносы судебных заседаний стать основанием для приостановления сроков давности? В соответствии с ч. 2 ст. 49 Уголовного кодекса Украины течение срока давности приостанавливается, если лицо, совершившее уголовное правонарушение, уклонилось от досудебного расследования или суда. Вместе с тем сама по себе неявка обвиняемого, даже неоднократная, не является доказательством уклонения. Для применения этого механизма необходимо установить умышленный характер таких действий.

Важное значение может иметь и хронология отложений, особенно если ходатайства о переносе систематически поступают в последний момент на фоне приближения сроков давности.

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Дело о медицинской халатности врачей Odrex: за два месяца перенесли 20 из 29 заседаний

Вопрос о том, как потерпевшим защитить свое право на своевременное судебное разбирательство, особенно остро встает в резонансном деле о медицинской халатности врачей Odrex.

Киевский районный суд Одессы рассматривает уголовное производство в отношении хирурга Виталия Русакова и онколога Марины Белоцерковской, которых обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины.

Дело касается обстоятельств лечения одесского бизнесмена, основателя KADORR Group Аднана Кивана, который умер 27 октября 2024 года в клинике Odrex.

По версии следствия, после проведения операции медики могли не назначить пациенту необходимую антибактериальную терапию и ненадлежащим образом отреагировать на послеоперационные осложнения. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, это могло привести к развитию сепсиса и смерти бизнесмена. Оба врача свою вину не признают. Окончательную оценку их действиям должен дать суд.

Однако судебное рассмотрение дела уже несколько месяцев сопровождается регулярными переносами заседаний.

Как ранее сообщал УНН, в сентябре из 13 запланированных судебных заседаний полноценно состоялись только шесть, тогда как семь были перенесены. В октябре ситуация ухудшилась: Киевский районный суд Одессы смог провести только три из 16 назначенных слушаний. Таким образом, за два месяца из 29 запланированных заседаний состоялись только девять, а 20 — перенесли.

Председательствующий по делу судья Виктор Чаплицкий уже неоднократно обращал внимание на поведение адвокатов обвиняемых врачей. Как сообщал УНН, в сентябре он признал неуважительными причины неявки защитников Виталия Русакова на судебные заседания и направил соответствующее определение в Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры.

А 29 октября судья предупредил адвокатов, что будет реагировать на дальнейшие ходатайства об отложении слушаний. Однако уже на следующий день, 30 октября, защитники Русакова подали очередное ходатайство о переносе заседания — примерно за десять минут до его начала. Повлечет ли эта ситуация процессуальные или дисциплинарные последствия для адвокатов, пока неизвестно.

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