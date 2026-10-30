У справі про медичну недбалість лікарів Odrex перенесено 13 з 16 жовтневих засідань

Київський районний суд Одеси завершив жовтень із невтішною статистикою розгляду резонансної справи про медичну недбалість лікарів приватної клініки Odrex. З 16 запланованих засідань повноцінно відбулися лише 3, решту 13 - перенесли через клопотання сторони захисту, повідомляє УНН.

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29 жовтня Київському районному суду Одеси нарешті вдалося повноцінно провести засідання у справі про медичну недбалість лікарів Odrex Віталія Русакова та Марини Бєлоцерковської. Як повідомили джерела УНН, під час цього слухання головуючий суддя Віктор Чаплицький попередив адвокатів обвинувачених, що в разі нових клопотань про відкладення засідань він відреагує на ситуацію.

Утім, уже наступного дня, 30 жовтня, ситуація повторилася. За інформацією видання, приблизно за 10 хвилин до початку засідання адвокати Віталія Русакова подали чергове клопотання про його відкладення. Цього разу причинами стали зайнятість одного із захисників в іншому судовому процесі та сімейні обставини другого адвоката. У результаті останнє жовтневе засідання також не відбулося. Наступне слухання призначене на 5 листопада.

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Таким чином, попри попередження головуючого судді Віктора Чаплицького, судовий розгляд справи знову зупинився через клопотання сторони захисту. Чи матиме чергове відкладення процесуальні наслідки для адвокатів, наразі невідомо.

Це не перший місяць, коли графік судових засідань фактично не забезпечує відповідного темпу розгляду справи. У вересні суд повноцінно провів лише 6 із 13 запланованих слухань. Отже, за два місяці із 29 призначених засідань відбулися лише 9, тоді як 20 були перенесені.

Така статистика дедалі гостріше порушує питання не лише про причини регулярних неявок учасників процесу, а й про здатність суду забезпечити розгляд кримінального провадження в розумні строки.

Саме по собі звернення адвоката з клопотанням про відкладення засідання є передбаченим законом процесуальним правом. Однак систематичні перенесення, особливо на тлі ризику спливу строків давності, ставлять питання про межу між реалізацією права на захист і можливим зловживанням процесуальними правами.

І це при тому, що головуючий суддя Віктор Чаплицький уже реагував на неявки захисників Віталія Русакова. Зокрема, у вересні він визнав неповажними причини їхньої відсутності на судових засіданнях у період з 1 до 10 вересня та направив відповідну ухвалу до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Попри це, у жовтні кількість перенесених засідань лише зросла.

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Систематичні відкладення засідань мають особливе значення з огляду на ризик спливу строків давності притягнення обвинувачених до кримінальної відповідальності.

Йдеться про кримінальне провадження щодо хірурга Віталія Русакова та онкологині Марини Бєлоцерковської, яких обвинувачують за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України – неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки для пацієнта.

Справа стосується смерті одеського бізнесмена Аднана Ківана, який помер у жовтні 2024 року під час лікування онкологічного захворювання у приватній клініці Odrex.

За версією слідства, після оперативного втручання лікарі могли не забезпечити належного лікування післяопераційних ускладнень. Це могло сприяти розвитку сепсису, який на тлі онкологічного захворювання міг призвести до смерті пацієнта.

Обидва лікарі своєї вини не визнають. Остаточну правову оцінку їхнім діям або бездіяльності має надати суд.

Водночас відповідно до статті 49 Кримінального кодексу України, строк давності для інкримінованого лікарям правопорушення становить три роки. Якщо відповідні дії або бездіяльність відбувалися у жовтні 2024 року, питання про сплив строків давності може постати вже восени 2027 року – за відсутності передбачених законом підстав для їх зупинення чи переривання.

Причому строк давності обчислюється не до моменту ухвалення вироку судом першої інстанції, а до набрання ним законної сили. Отже, навіть винесення вироку до осені 2027 року не обов'язково усуне ризик застосування строків давності, якщо справа надалі розглядатиметься в апеляційній інстанції.

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