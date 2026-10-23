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Два тижні без судових засідань: хто і чому гальмує розгляд справи про медичну недбалість лікарів Odrex?

Київ • УНН

 • 7264 перегляди

У справі про медичну недбалість лікарів Odrex у вересні не вдалося повноцінно провести 7 із 13 запланованих засідань, а в жовтні не відбулися 9 із 12 слухань, призначених до 22 жовтня.

Два тижні без судових засідань: хто і чому гальмує розгляд справи про медичну недбалість лікарів Odrex?

Судовий розгляд справи про медичну недбалість лікарів Odrex дедалі більше нагадує нескінченну низку перенесень. У вересні Київський райсуд Одеси не зміг провести 7 із 13 запланованих засідань, а в жовтні не відбулися 9 із 12 слухань, призначених до 22 жовтня. Тим часом у справі зростає ризик спливу строків давності, пише УНН.

Київський районний суд Одеси розглядає справу про медичну недбалість лікарів Віталія Русакова та Марини Бєлоцерковської. Їх обвинувачують за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України – неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки для пацієнта.

Справа стосується смерті одеського бізнесмена Аднана Ківана, який помер 27 жовтня 2024 року під час лікування в клініці Odrex. За версією слідства, обвинувачені лікарі могли не забезпечити належного лікування післяопераційних ускладнень, що могло сприяти розвитку сепсису та смерті пацієнта. Обвинувачені вини не визнають.  

Судовий розгляд справи супроводжується численними клопотаннями сторони захисту. Адвокати обвинувачених неодноразово порушували питання про зміну підсудності, заявляли відводи суддям та просили перенести засідання. Опитані УНН експерти говорять, що такі процесуальні інструменти можуть використовуватися не лише для реалізації права на захист, а й для затягування судового розгляду.

До прикладу, у вересні адвокати Віталія Русакова двічі поспіль не з'явилися до суду, посилаючись на зайнятість в інших судових процесах. Головуючий суддя Віктор Чаплицький визнав причини їхньої неявки неповажними та повідомив Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури.

У жовтні ситуація не змінилася. Засідання 9 та 13 жовтня не відбулися через клопотання адвокатки Марини Бєлоцерковської, а починаючи з 14 жовтня причиною перенесень став лікарняний Віталія Русакова. У результаті суд не зміг провести вісім засідань поспіль.

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Водночас перебування на лікарняному не завжди унеможливлює участь обвинуваченого в судовому процесі. Стаття 336 КПК України передбачає можливість проведення засідань у режимі відеоконференції, зокрема з дому або медичного закладу, якщо стан здоров'я людини дозволяє повноцінно брати участь у розгляді. Водночас, суд має оцінювати не лише факт перебування обвинуваченого на лікарняному, а й можливість його участі в засіданні.

"Наявність лікарняного не означає автоматичної неможливості брати участь у судовому процесі. Суд повинен встановити, чи справді захворювання перешкоджає участі особи в засіданні, оцінити належність медичних документів та забезпечити баланс між правом обвинуваченого на захист і необхідністю розгляду кримінального провадження в розумні строки",- пояснила УНН адвокатка ЮК "Приходько та партнери" Анастасія Литвин.

Нагадаємо

Суддя Вищого адміністративного суду України у відставці Олександр Ситников наголосив, що навіть звернення до дисциплінарних органів через поведінку учасників процесу не звільняє головуючого від обов'язку реагувати на подальші затримки.

"Якщо говорити про кримінальні провадження, у яких через регулярні перенесення засідань може спливти строк давності, то суддя повинен вживати всіх передбачених законом процесуальних заходів для забезпечення належного розгляду справи", – пояснив Ситников.

Чому “дуже дорогі” адвокати обвинувачених у медичній недбалості лікарів Odrex пропускають судові засідання?07.10.26, 16:42 • 55736 переглядiв

Євген Царенко

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