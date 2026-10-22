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Судовий розгляд без затягувань: коли обвинувачений може брати участь у засіданні в режимі відеоконференції?

Київ • УНН

 • 11311 перегляди

Обвинувачений може брати участь у судовому засіданні навіть під час лікарняного - дистанційно, з дому або медзакладу. Адвокатка пояснила, за яких умов це дозволяє КПК України.

Судовий розгляд без затягувань: коли обвинувачений може брати участь у засіданні в режимі відеоконференції?

Перебування обвинуваченого на лікарняному не завжди є підставою для відкладення судового розгляду. Українське законодавство дозволяє брати участь у засіданнях дистанційно, навіть під час лікування. За яких умов це можливо та хто ухвалює відповідне рішення, читайте в матеріалі УНН.

Як пояснила УНН адвокатка ЮК "Приходько та партнери" Анастасія Литвин, Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає можливість участі обвинуваченого в судовому засіданні в режимі відеоконференції, зокрема через стан здоров'я.

Наявність лікарняного не означає автоматичної неможливості брати участь у судовому процесі. Суд повинен встановити, чи справді захворювання перешкоджає участі особи в засіданні, оцінити належність медичних документів та забезпечити баланс між правом обвинуваченого на захист і необхідністю розгляду кримінального провадження в розумні строки

- наголосила Анастасія Литвин.

Відповідно до статті 336 КПК України, судове провадження може здійснюватися в режимі відеоконференції, зокрема якщо учасник не може особисто прибути до суду за станом здоров'я або з інших поважних причин. При цьому обвинувачений за рішенням суду може долучитися до засідання навіть із дому чи медичного закладу.

Однак, ключове питання полягає в тому, чи дозволяє стан здоров'я людини повноцінно брати участь у процесі.

Необхідно розрізняти неможливість фізично прибути до приміщення суду та неможливість брати участь у судовому засіданні взагалі. Наприклад, якщо людина проходить амбулаторне лікування, але її стан дозволяє спілкуватися, слухати учасників процесу та давати пояснення, суд може розглянути можливість проведення засідання дистанційно. Якщо ж стан здоров’я об’єктивно унеможливлює навіть дистанційну участь, зокрема через тяжкий перебіг захворювання, суд має врахувати ці обставини та вирішити питання про відкладення розгляду

– акцентувала адвокатка.

Ініціювати проведення засідання в режимі відеоконференції можуть учасники кримінального провадження, зокрема прокурор, обвинувачений або його захисник. Водночас суд має право ухвалити таке рішення і з власної ініціативи.

"Осине гніздо" рік потому: експертизи, слідство і боротьба родин померлих пацієнтів Odrex05.10.26, 11:11 • 44251 перегляд

Нагадаємо

Київський районний суд Одеси вже майже два тижні не може продовжити розгляд справи про медичну недбалість лікарів приватної клініки Odrex Віталія Русакова та Марини Бєлоцерковської. Із 12 раніше запланованих судових засідань відбулися лише два. Решту десять скасували заздалегідь або суд відклав розгляд. Причинами були клопотання захисниці Бєлоцерковської, зокрема про участь в інших судових процесах, а з 14 по 22 жовтня засідання відкладені через клопотання обвинуваченого Русакова у зв'язку з його перебуванням на лікарняному.

Віталія Русакова та Марину Бєлоцерковську обвинувачують за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України – неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки для пацієнта. Справа стосується смерті одеського бізнесмена Аднана Ківана, який помер 27 жовтня 2024 року під час лікування в клініці Odrex. За версією слідства, обвинувачені лікарі могли не забезпечити належного лікування післяопераційних ускладнень, що могло посприяти розвитку сепсису та смерті пацієнта. Обвинувачені вини не визнають. Остаточну оцінку їхнім діям має надати суд.

Чому “дуже дорогі” адвокати обвинувачених у медичній недбалості лікарів Odrex пропускають судові засідання?07.10.26, 16:42 • 55697 переглядiв

Євген Царенко

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