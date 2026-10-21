Вісім перенесених засідань поспіль: хто гальмує розгляд справи про медичну недбалість лікарів Odrex?

Київський районний суд Одеси 21 жовтня вчергове не зміг продовжити розгляд справи про медичну недбалість лікарів приватної клініки Odrex. Один з обвинувачених, Віталій Русаков, не з'явився до суду та подав клопотання про перенесення у зв'язку з продовженням лікарняного. Наступне слухання призначене на 27 жовтня, повідомляє УНН.

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У результаті суд не провів жодне з трьох слухань, запланованих на поточний тиждень. Загалом же у жовтні через клопотання сторони захисту не відбулися вже сім засідань поспіль. Восьме, призначене на 22 жовтня, скасували з тієї самої причини.

Учасники процесу, як повідомляють особисті джерела УНН, очікували, що Віталій Русаков долучиться до судового засідання дистанційно, в режимі відеоконференції. Однак цього не сталося.

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Йдеться про кримінальне провадження щодо хірурга Віталія Русакова та онкологині Марини Бєлоцерковської, яких обвинувачують за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України - неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки для пацієнта.

Справа стосується смерті одеського бізнесмена Аднана Ківана, який помер 27 жовтня 2024 року під час лікування онкологічного захворювання у приватній клініці Odrex. За версією слідства, після оперативного втручання лікарі могли не призначити пацієнту необхідної антибактеріальної терапії та неналежно відреагувати на післяопераційні ускладнення. Це могло призвести до розвитку сепсису, який на тлі онкологічного захворювання міг спричинити смерть бізнесмена. Обвинувачені своєї провини не визнають. Остаточну оцінку їхнім діям має надати суд.

Нагадаємо

Судовий розгляд справи про медичну недбалість лікарів Odrex триває вже майже рік. За цей час процес супроводжувався численними клопотаннями сторони захисту, заявами про відвід суддів та систематичними перенесеннями засідань.

Систематичні перенесення створюють ризик спливу строків давності. Санкція ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України передбачає, зокрема, до двох років позбавлення волі, а строк давності для такого правопорушення становить три роки. Якщо інкриміновані лікарям дії відбувалися у жовтні 2024 року, відповідний строк може сплинути вже восени 2027 року за відсутності передбачених законом підстав для його зупинення чи переривання.

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