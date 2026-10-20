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У справі про медичну недбалість лікарів Odrex перенесли шосте засідання поспіль

Київ • УНН

 • 2912 перегляди

Київський районний суд Одеси 20 жовтня вчергове не зміг провести засідання у справі про медичну недбалість лікарів Odrex Віталія Русакова та Марини Бєлоцерковської.

У справі про медичну недбалість лікарів Odrex перенесли шосте засідання поспіль

Київський районний суд Одеси 20 жовтня вчергове не зміг продовжити розгляд справи про медичну недбалість лікарів приватної клініки Odrex. Один з обвинувачених подав клопотання про продовження лікарняного. Таким чином, суд переніс вже шосте засідання поспіль, повідомляє УНН із посиланням на власні джерела. Наступне судове засідання призначене на 21 жовтня.

Деталі

Йдеться про кримінальне провадження щодо хірурга Віталія Русакова та онкологині Марини Бєлоцерковської, яких обвинувачують за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України - неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки для пацієнта.

Справа про медичну недбалість лікарів Odrex: як затягування суду може допомогти обвинуваченим уникнути відповідальності15.10.26, 11:40 • 96395 переглядiв

Справа стосується смерті одеського бізнесмена Аднана Ківана, який помер 27 жовтня 2024 року під час лікування онкологічного захворювання у приватній клініці Odrex. За версією слідства, після оперативного втручання лікарі могли не призначити пацієнту необхідної антибактеріальної терапії та неналежно відреагувати на післяопераційні ускладнення. Згідно з висновками судово-медичної експертизи, це могло призвести до розвитку сепсису, який на тлі онкологічного захворювання міг спричинити смерть бізнесмена. Обвинувачені своєї провини не визнають. Остаточну оцінку їхнім діям має надати суд.

Нагадаємо

Судовий розгляд справи про медичну недбалість лікарів Odrex триває вже майже рік. За цей час процес супроводжувався численними клопотаннями сторони захисту, заявами про відвід суддів та систематичними перенесеннями засідань. Спочатку справу розглядав Приморський районний суд Одеси, однак після клопотання захисту про зміну підсудності Одеський апеляційний суд передав провадження до Київського районного суду. Через це розгляд фактично довелося починати заново, що призвело до додаткової втрати часу.

Однак затягування продовжилося і після зміни підсудності – в Київському райсуді. У вересні з 13 запланованих судових засідань повноцінно відбулися лише шість. 

Водночас час у цьому кримінальному провадженні має принципове значення. Санкція ч. 1 ст. 140 КК України передбачає, зокрема, до двох років позбавлення волі, а строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за таким правопорушенням становить три роки. Якщо інкриміновані лікарям дії відбувалися у жовтні 2024 року, відповідний строк може сплинути вже восени 2027 року, за відсутності передбачених законом підстав для його зупинення чи переривання. Це створює ризик завершення провадження без встановлення винуватості чи невинуватості обвинувачених судовим рішенням по суті.

Як раніше пояснював УНН суддя Вищого адміністративного суду України у відставці Олександр Ситников, відповідальність за належну організацію судового розгляду покладається, зокрема, на головуючого суддю. Навіть якщо затримки спричинені діями учасників процесу, суд повинен використовувати передбачені законом механізми для забезпечення своєчасного розгляду справи.

Якщо говорити про кримінальні провадження, у яких через регулярні перенесення засідань може спливти строк давності, то суддя повинен вживати всіх передбачених законом процесуальних заходів для забезпечення належного розгляду справи

 - наголосив Ситников.

Підробка медичних документів: чому клініка Odrex не надала Департаменту Одеської ОВА історію хвороби померлого пацієнта?28.09.26, 12:18 • 95647 переглядiв

Євген Царенко

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