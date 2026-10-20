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По делу о врачебной халатности врачей Odrex перенесли шестое заседание подряд

Киев • УНН

 • 18496 просмотра

Киевский районный суд Одессы 20 октября в очередной раз не смог провести заседание по делу о врачебной халатности врачей Odrex Виталия Русакова и Марины Белоцерковской.

По делу о врачебной халатности врачей Odrex перенесли шестое заседание подряд

Киевский районный суд Одессы 20 октября в очередной раз не смог продолжить рассмотрение дела о врачебной халатности врачей частной клиники Odrex. Один из обвиняемых подал ходатайство о продлении больничного. Таким образом, суд перенёс уже шестое заседание подряд, сообщает УНН со ссылкой на собственные источники. Следующее судебное заседание назначено на 21 октября.

Детали

Речь идёт об уголовном производстве в отношении хирурга Виталия Русакова и онколога Марины Белоцерковской, которых обвиняют по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины — ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее тяжкие последствия для пациента.

Дело о медицинской халатности врачей Odrex: как затягивание суда может помочь обвиняемым избежать ответственности15.10.26, 11:40 • 96436 просмотров

Дело касается смерти одесского бизнесмена Аднана Кивана, который умер 27 октября 2024 года во время лечения онкологического заболевания в частной клинике Odrex. По версии следствия, после оперативного вмешательства врачи могли не назначить пациенту необходимую антибактериальную терапию и ненадлежащим образом отреагировать на послеоперационные осложнения. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, это могло привести к развитию сепсиса, который на фоне онкологического заболевания мог стать причиной смерти бизнесмена. Обвиняемые своей вины не признают. Окончательную оценку их действиям должен дать суд.

Напомним

Судебное рассмотрение дела о врачебной халатности врачей Odrex продолжается уже почти год. За это время процесс сопровождался многочисленными ходатайствами стороны защиты, заявлениями об отводе судей и систематическими переносами заседаний. Сначала дело рассматривал Приморский районный суд Одессы, однако после ходатайства защиты об изменении подсудности Одесский апелляционный суд передал производство в Киевский районный суд. Из-за этого рассмотрение фактически пришлось начинать заново, что привело к дополнительной потере времени.

Однако затягивание продолжилось и после изменения подсудности — в Киевском райсуде. В сентябре из 13 запланированных судебных заседаний полноценно состоялись лишь шесть. 

В то же время время в этом уголовном производстве имеет принципиальное значение. Санкция ч. 1 ст. 140 УК Украины предусматривает, в частности, до двух лет лишения свободы, а срок давности привлечения к уголовной ответственности за такое правонарушение составляет три года. Если инкриминируемые врачам действия имели место в октябре 2024 года, соответствующий срок может истечь уже осенью 2027 года при отсутствии предусмотренных законом оснований для его приостановления или прерывания. Это создаёт риск завершения производства без установления виновности или невиновности обвиняемых судебным решением по существу.

Как ранее объяснял УНН судья Высшего административного суда Украины в отставке Александр Ситников, ответственность за надлежащую организацию судебного разбирательства возлагается, в частности, на председательствующего судью. Даже если задержки вызваны действиями участников процесса, суд должен использовать предусмотренные законом механизмы для обеспечения своевременного рассмотрения дела.

Если говорить об уголовных производствах, в которых из-за регулярных переносов заседаний может истечь срок давности, то судья должен принимать все предусмотренные законом процессуальные меры для обеспечения надлежащего рассмотрения дела

 — подчеркнул Ситников.

Подделка медицинских документов: почему клиника Odrex не предоставила Департаменту Одесской ОВА историю болезни умершего пациента?28.09.26, 12:18 • 95653 просмотра

Евгений Царенко

ОбществоКриминал и ЧПУНН-Одессапубликации
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