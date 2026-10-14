У справі про медичну недбалість лікарів Odrex перенесені одразу три судові засідання

Київський районний суд Одеси 14 жовтня вчергове не зміг продовжити розгляд справи про медичну недбалість лікарів приватної клініки Odrex Віталія Русакова та Марини Бєлоцерковської, яких обвинувачують у неналежному виконанні професійних обов'язків під час лікування бізнесмена Аднана Ківана. Цього разу засідання перенесли за клопотанням обвинуваченого Русакова, який, за інформацією джерел УНН, перебуває на лікарняному. Через це перенесені одразу три слухання, заплановані на 14, 15 та 16 жовтня. Наступне засідання призначене на 20 жовтня, повідомляє УНН.

Деталі

Це вже не перше перенесення судових засідань у жовтні. Слухання 7 жовтня не відбулося через клопотання адвокатки обвинуваченої онкологині Марини Бєлоцерковської, яка була зайнята в іншому судовому процесі. Тоді до суду також не з'явився один із захисників Русакова.

Попри те, що 8 жовтня суд зміг продовжити розгляд справи, вже два наступні засідання, призначені на 9 та 13 жовтня, були перенесені через чергове клопотання захисниці Бєлоцерковської. Тепер до цих перенесень додалися ще три.

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Фактично кримінальна справа, в якій суд має встановити обставини можливого неналежного лікування та смерті пацієнта, продовжує рухатися від одного перенесення до іншого. Причини відкладення засідань змінюються, однак результат залишається незмінним - розгляд по суті затягується.

Зазначимо, ситуація із систематичними перенесеннями слухань загострилася ще у вересні. Тоді суд призначив 13 засідань, розраховуючи активізувати дослідження доказів. Однак відбулися лише шість. Решта сім були перенесені або суд не зміг продовжити розгляд справи по суті.

Неявки адвокатів сторони захисту уже викликали реакцію суду. Головуючий суддя Віктор Чаплицький визнав причини неявок адвокатів лікарів неповажними та направив відповідну інформацію до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Там мають оцінити, чи містять дії адвокатів ознаки дисциплінарного проступку.

Нагадаємо

Київський районний суд Одеси розглядає кримінальну справу щодо лікарів приватної клініки Odrex Віталія Русакова та Марини Бєлоцерковської. Їх обвинувачують за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України - неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником.

За версією слідства, дії або бездіяльність медиків під час лікування Аднана Ківана у клініці Odrex могли призвести до розвитку післяопераційних ускладнень і сепсису, що на тлі онкологічного захворювання могло спричинити смерть бізнесмена. Остаточну оцінку доказам та питанню винуватості лікарів має надати суд.

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