По делу о медицинской халатности врачей Odrex перенесены сразу три судебных заседания

Киевский районный суд Одессы 14 октября в очередной раз не смог продолжить рассмотрение дела о медицинской халатности врачей частной клиники Odrex Виталия Русакова и Марины Белоцерковской, которых обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей во время лечения бизнесмена Аднана Кивана. На этот раз заседание перенесли по ходатайству обвиняемого Русакова, который, по информации источников УНН, находится на больничном. Из-за этого перенесены сразу три слушания, запланированные на 14, 15 и 16 октября. Следующее заседание назначено на 20 октября, сообщает УНН.

Детали

Это уже не первый перенос судебных заседаний в октябре. Слушание 7 октября не состоялось из-за ходатайства адвоката обвиняемой онколога Марины Белоцерковской, которая была занята в другом судебном процессе. Тогда в суд также не явился один из защитников Русакова.

Несмотря на то что 8 октября суд смог продолжить рассмотрение дела, уже следующие два заседания, назначенные на 9 и 13 октября, были перенесены из-за очередного ходатайства защитницы Белоцерковской. Теперь к этим переносам добавились еще три.

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Фактически уголовное дело, в котором суд должен установить обстоятельства возможного ненадлежащего лечения и смерти пациента, продолжает двигаться от одного переноса к другому. Причины отложения заседаний меняются, однако результат остается неизменным — рассмотрение по существу затягивается.

Отметим, ситуация с систематическими переносами слушаний обострилась еще в сентябре. Тогда суд назначил 13 заседаний, рассчитывая активизировать исследование доказательств. Однако состоялись только шесть. Остальные семь были перенесены, либо суд не смог продолжить рассмотрение дела по существу.

Неявки адвокатов стороны защиты уже вызвали реакцию суда. Председательствующий судья Виктор Чаплицкий признал причины неявок адвокатов врачей неуважительными и направил соответствующую информацию в Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры. Там должны оценить, содержат ли действия адвокатов признаки дисциплинарного проступка.

Напомним

Киевский районный суд Одессы рассматривает уголовное дело в отношении врачей частной клиники Odrex Виталия Русакова и Марины Белоцерковской. Их обвиняют по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины — ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником.

По версии следствия, действия или бездействие медиков во время лечения Аднана Кивана в клинике Odrex могли привести к развитию послеоперационных осложнений и сепсиса, что на фоне онкологического заболевания могло стать причиной смерти бизнесмена. Окончательную оценку доказательствам и вопросу виновности врачей должен дать суд.

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