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Затягування у справі про медичну недбалість лікарів Odrex: два засідання поспіль скасовані

Київ • УНН

 • 15506 перегляди

Судове засідання у справі про медичну недбалість лікарів Odrex 8 жовтня відбулося, однак два наступні слухання не відбудуться через чергові клопотання адвокатів сторони захисту.

Затягування у справі про медичну недбалість лікарів Odrex: два засідання поспіль скасовані

Київський районний суд Одеси 8 жовтня продовжив розгляд справи про медичну недбалість лікарів приватної клініки Odrex Віталія Русакова та Марини Бєлоцерковської. Однак два наступні засідання, 9 та 13 жовтня, не відбудуться через клопотання адвоката Марини Бєлоцерковської. Наступне слухання призначене на 14 жовтня, повідомляє УНН.

Віталія Русакова та Марину Бєлоцерковську обвинувачують за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України - неналежне виконання медичним працівником професійних обов’язків. Справа стосується обставин лікування в приватній клініці Odrex бізнесмена Аднана Ківана. За версією слідства, дії або бездіяльність медиків могли призвести до розвитку післяопераційних ускладнень і сепсису, що на тлі онкологічного захворювання могло спричинити смерть пацієнта. Остаточну оцінку доказам та питанню винуватості лікарів має надати суд.

Однак чи встигне суд дійти до рішення - відкрите питання. Через регулярні перенесення розгляд справи затягується, а опитані УНН юристи попереджали про ризик спливу строків давності.

Зазначимо, 7 жовтня, засідання у справі також не відбулося. Тоді клопотання про перенесення подала захисниця Бєлоцерковської. Водночас до суду не з’явився й один із адвокатів обвинуваченого хірурга Віталія Русакова.

Чому “дуже дорогі” адвокати обвинувачених у медичній недбалості лікарів Odrex пропускають судові засідання?07.10.26, 16:42 • 52114 переглядiв

Нагадаємо

У вересні суд призначив 13 засідань. Із них сім були перенесені або не відбулися, зокрема через клопотання сторони захисту. А після того як адвокати Русакова два засідання поспіль клопотали про перенесення слухання через участь в інших судових процесах, головуючий суддя Віктор Чаплицький визнав причини їхньої неявки неповажними та направив відповідну інформацію до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Там мають оцінити, чи містять дії захисників ознаки свідомого затягування процесу.

На можливі наслідки систематичних неявок адвокатів раніше звертав увагу і тимчасово виконуючий обов’язки голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Андрій Місяць.

Сукупність неявок може свідчити не про випадкове порушення, а про певну модель поведінки адвоката та його недобросовісне ставлення до професійних обов’язків

- зазначав Місяць.

Дискредитація суду і тиск на постраждалих - що відбувається у Справі Odrex?02.09.26, 12:30 • 72262 перегляди

Євген Царенко

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