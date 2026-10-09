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Затягивание в деле о медицинской халатности врачей Odrex: два заседания подряд отменены

Киев • УНН

 • 14251 просмотра

Судебное заседание по делу о медицинской халатности врачей Odrex 8 октября состоялось, однако два следующих слушания не состоятся из-за очередных ходатайств адвокатов стороны защиты.

Затягивание в деле о медицинской халатности врачей Odrex: два заседания подряд отменены

Киевский районный суд Одессы 8 октября продолжил рассмотрение дела о медицинской халатности врачей частной клиники Odrex Виталия Русакова и Марины Белоцерковской. Однако два следующих заседания, 9 и 13 октября, не состоятся из-за ходатайства адвоката Марины Белоцерковской. Следующее слушание назначено на 14 октября, сообщает УНН.

Виталия Русакова и Марину Белоцерковскую обвиняют по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины — ненадлежащее исполнение медицинским работником профессиональных обязанностей. Дело касается обстоятельств лечения в частной клинике Odrex бизнесмена Аднана Кивана. По версии следствия, действия или бездействие медиков могли привести к развитию послеоперационных осложнений и сепсиса, что на фоне онкологического заболевания могло стать причиной смерти пациента. Окончательную оценку доказательствам и вопросу виновности врачей должен дать суд.

Однако успеет ли суд прийти к решению — открытый вопрос. Из-за регулярных переносов рассмотрение дела затягивается, а опрошенные УНН юристы предупреждали о риске истечения сроков давности.

Отметим, 7 октября заседание по делу также не состоялось. Тогда ходатайство о переносе подала защитница Белоцерковской. В то же время в суд не явился и один из адвокатов обвиняемого хирурга Виталия Русакова.

Почему «очень дорогие» адвокаты обвиняемых в медицинской халатности врачей Odrex пропускают судебные заседания?07.10.26, 16:42 • 52094 просмотра

Напомним

В сентябре суд назначил 13 заседаний. Семь из них были перенесены или не состоялись, в частности из-за ходатайств стороны защиты. А после того как адвокаты Русакова два заседания подряд ходатайствовали о переносе слушания из-за участия в других судебных процессах, председательствующий судья Виктор Чаплыцкий признал причины их неявки неуважительными и направил соответствующую информацию в Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры. Там должны оценить, содержат ли действия защитников признаки сознательного затягивания процесса.

На возможные последствия систематических неявок адвокатов ранее обращал внимание и временно исполняющий обязанности председателя Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Андрей Месяц.

Совокупность неявок может свидетельствовать не о случайном нарушении, а об определенной модели поведения адвоката и его недобросовестном отношении к профессиональным обязанностям

— отмечал Месяц.

Дискредитация суда и давление на пострадавших — что происходит в Деле Odrex?02.09.26, 12:30 • 72262 просмотра

Евгений Царенко

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