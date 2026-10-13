Смерть пацієнтки під час ринопластики: суд визнав анестезіолога винним, але звільнив від покарання через сплив строків давності

Понад вісім років знадобилося Приморському районному суду міста Одеси аби ухвалити вирок у справі про смерть пацієнтки після пластичної операції в приватному медичному закладі, який згодом змінив назву на "Медичний центр пластичної естетичної хірургії та косметології "Моцарт". Суд встановив, що лікар-анестезіолог неналежно виконав свої професійні обов'язки, застосував протипоказаний препарат та не забезпечив необхідного обсягу медичної допомоги. Водночас, попри визнання лікаря винним, він уникнув кримінального покарання через сплив строків давності, пише УНН.

Трагедія сталася 4 травня 2017 року в одеському приватному медичному центрі пластичної естетичної хірургії та косметології "Моцарт". Пацієнтка прийшла на планову операцію з корекції носа - риносептопластику та підслизову вазотомію нижніх носових раковин. Близько 10-ї ранку жінку доставили до операційної. Анестезіолог розпочав введення препаратів для наркозу, зокрема застосував інгаляційний анестетик севофлуран.

Невдовзі стан пацієнтки різко погіршився. У неї виникла злоякісна гіпертермія - небезпечна для життя реакція організму на певні препарати для анестезії. Температура тіла стрімко підвищилася, виникли порушення серцевого ритму.

Операцію припинили, а пацієнтці почали надавати невідкладну допомогу. Згодом її транспортували до іншого медичного закладу, однак врятувати жінку не вдалося. О 13:35 медики констатували її смерть.

Як встановив суд, безпосередньою причиною смерті стала гостра серцева недостатність, пов'язана зі злоякісною гіпертермією. Суд встановив, що трагедії можна було запобігти. Адже пацієнтка вже мала небезпечну реакцію на наркоз під час одного з попередніх оперативних втручань. Відповідні відомості містилися в її медичній документації.

Крім того, родичі та близькі пацієнтки свідчили, що перед операцією попереджали лікарів про проблеми з анестезією в минулому. Проте, як встановив суд, анестезіолог не зібрав повного анамнезу та не врахував інформацію про попередній епізод злоякісної гіпертермії.

Суд також встановив низку порушень під час надання невідкладної допомоги. Зокрема, не проводився необхідний моніторинг показників крові, не були в повному обсязі виконані передбачені клінічним протоколом заходи, а рішення транспортувати пацієнтку до іншого медзакладу до стабілізації стану суд визнав помилковим.

Обвинувачений лікар своєї вини не визнав. Він стверджував, що зібрав анамнез, однак інформації про протипоказання не мав. Також анестезіолог пояснював, що намагався з'ясувати наявність дантролену - препарату для лікування злоякісної гіпертермії, але отримав інформацію про його відсутність.

Під час розгляду справи проводилися декілька судово-медичних експертиз. Висновки експертів щодо відповідальності лікаря відрізнялися, однак суд першої інстанції визнав доводи захисту непереконливими та дійшов висновку про доведеність вини анестезіолога поза розумним сумнівом.

Винний, але без покарання: як спрацювали строки давності

Кримінальне провадження розпочали ще 4 травня 2017 року - у день смерті пацієнтки. У 2019 році справа вже перебувала на розгляді Приморського районного суду Одеси. Лише 22 вересня 2025 року Приморський районний суд Одеси ухвалив обвинувальний вирок.

Лікаря визнали винним за частиною першою статті 140 Кримінального кодексу України - неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки для хворого.

При цьому суд прямо зазначив, що з огляду на характер правопорушення та його наслідки лікарю слід було б призначити покарання у виді позбавлення волі. Проте цього не сталося.

Згідно зі статтею 49 Кримінального кодексу України, для відповідної категорії нетяжких злочинів передбачений п'ятирічний строк давності. На момент ухвалення вироку після смерті пацієнтки минуло вже понад вісім років.

У результаті суд застосував положення частини п'ятої статті 74 КК України та звільнив обвинуваченого від покарання через закінчення строків давності. Тобто суд встановив вину лікаря, однак не призначив йому жодного кримінального покарання.

Ба більше, вирок не передбачає і позбавлення права займатися лікарською діяльністю. Хоча частина перша статті 140 КК України передбачає такий вид покарання на строк до п'яти років.

Цікаво, що відповідно до ухвали суду від 11 листопада 2019 року, після трагедії лікар був офіційно працевлаштований анестезіологом у міській клінічній лікарні №11. У вироку 2025 року суд також зазначив, що обвинувачений працює лікарем-анестезіологом.

Майже 364 тис. грн компенсації за смерть пацієнтки

Окремо в межах кримінального провадження суд розглянув цивільний позов потерпілої сторони. Родичі загиблої вимагали компенсації витрат, пов'язаних зі смертю пацієнтки та судовим процесом. Зокрема, йшлося про витрати на транспортування, поховання, виготовлення пам'ятника, юридичну допомогу та послуги перекладача.

Суд задовольнив позов у повному обсязі та постановив стягнути з лікаря 363 981,65 грн майнової шкоди. Крім того, анестезіолог має відшкодувати державі 21 464,61 грн витрат на проведення експертиз.

Проте важливо розрізняти ці рішення: відшкодування майнової шкоди потерпілим не є кримінальним покаранням і не замінює його.