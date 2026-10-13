Смерть пацієнтки під час ринопластики: суд визнав анестезіолога винним, але звільнив від покарання через сплив строків давності

$44.960.0750.240.07
ukenru
12:21 • 10440 перегляди
На горі Піп Іван вже панує справжня зима - вершину вкрив снігVideo
11:46 • 15835 перегляди
Скорочення бронювання може вдарити по критичних підприємствах: бізнес і депутати попереджають про ризики і закликають до діалогуPhoto
11:13 • 12931 перегляди
Атака рф знищила корпус Рівненського гуманітарного університету, студенти були в укритті - МОНPhoto
Ексклюзив
10:08 • 26417 перегляди
Медичні помилки та компенсація шкоди пацієнтам: чому юристи та депутати критикують законопроєкт №16110Photo
08:38 • 21845 перегляди
У Харкові з-під завалів житлового будинку дістали тіло ще однієї людини
13 жовтня, 06:51 • 34730 перегляди
Дрони атакували судно з українцями біля Болгарії, друге затонуло: Софія викликає посла рф, Київ закликав до санкцій
13 жовтня, 05:39 • 38136 перегляди
Зростання після сповільнення: МВФ оновив прогноз щодо економіки України
13 жовтня, 04:12 • 38096 перегляди
У Харкові під завалами зруйнованого будинку знайшли тіла трьох людей
12 жовтня, 23:21 • 45388 перегляди
Удар по Харкову: кількість поранених зросла до 11Video
12 жовтня, 22:19 • 44434 перегляди
Потрібно переконати Зеленського, путін більше зацікавлений у мирній угоді - Трамп
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+11°
3.7м/с
75%
756мм
Популярнi новини
Пропозиція кремля про одноденне перемир’я фактично є відмовою москви Києву - ISW13 жовтня, 03:30 • 14576 перегляди
Китай обвалив продажі люксового гіганта LVMH13 жовтня, 06:09 • 45230 перегляди
рф практично безперервно атакує з ночі, через удар "шахеда" по центру Рівного 14 постраждалихPhotoVideo08:49 • 23430 перегляди
Чотири роки енергетичної війни: як російські удари змінили енергосистему України та скільки коштує її відновлення09:50 • 24703 перегляди
У США чоловік вилетів з американських гірок і розбився на смерть10:07 • 16459 перегляди
Публікації
Переведення годинників на зимовий час: користь, ризики та невирішене майбутнє12:57 • 3052 перегляди
Смерть пацієнтки під час ринопластики: суд визнав анестезіолога винним, але звільнив від покарання через сплив строків давності12:34 • 6558 перегляди
Скорочення бронювання може вдарити по критичних підприємствах: бізнес і депутати попереджають про ризики і закликають до діалогуPhoto11:46 • 15835 перегляди
Медичні помилки та компенсація шкоди пацієнтам: чому юристи та депутати критикують законопроєкт №16110Photo
Ексклюзив
10:08 • 26417 перегляди
Чотири роки енергетичної війни: як російські удари змінили енергосистему України та скільки коштує її відновлення09:50 • 24822 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ярослав Железняк
Ігор Терехов
Владислав Косіняк-Камиш
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Польща
Рівне
Реклама
УНН Lite
На горі Піп Іван вже панує справжня зима - вершину вкрив снігVideo12:21 • 10440 перегляди
У США чоловік вилетів з американських гірок і розбився на смерть10:07 • 16562 перегляди
Китай обвалив продажі люксового гіганта LVMH13 жовтня, 06:09 • 45334 перегляди
Meta представила найпотужніші ШІ-моделі Muse Wonder і Wonder Full, акції компанії почали зростати12 жовтня, 19:26 • 45689 перегляди
Новий фільм "Digger" із Томом Крузом може стати одним із найбільших провалів в історії кіно12 жовтня, 18:51 • 45097 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Опалення
Іскандер (ОТРК)
Starlink
Золото

Смерть пацієнтки під час ринопластики: суд визнав анестезіолога винним, але звільнив від покарання через сплив строків давності

Київ • УНН

 • 6564 перегляди

В Одесі суд визнав лікаря-анестезіолога винним у медичній недбалості, що призвела до смерті пацієнтки під час пластичної операції. Однак, попри обвинувальний вирок, лікар уникнув кримінального покарання через сплив строків давності. Суд також не позбавив його права займатися медичною діяльністю.

Смерть пацієнтки під час ринопластики: суд визнав анестезіолога винним, але звільнив від покарання через сплив строків давності

Понад вісім років знадобилося Приморському районному суду міста Одеси аби ухвалити вирок у справі про смерть пацієнтки після пластичної операції в приватному медичному закладі, який згодом змінив назву на "Медичний центр пластичної естетичної хірургії та косметології "Моцарт". Суд встановив, що лікар-анестезіолог неналежно виконав свої професійні обов'язки, застосував протипоказаний препарат та не забезпечив необхідного обсягу медичної допомоги. Водночас, попри визнання лікаря винним, він уникнув кримінального покарання через сплив строків давності, пише УНН

Трагедія сталася 4 травня 2017 року в одеському приватному медичному центрі пластичної естетичної хірургії та косметології "Моцарт". Пацієнтка прийшла на планову операцію з корекції носа - риносептопластику та підслизову вазотомію нижніх носових раковин. Близько 10-ї ранку жінку доставили до операційної. Анестезіолог розпочав введення препаратів для наркозу, зокрема застосував інгаляційний анестетик севофлуран.

Невдовзі стан пацієнтки різко погіршився. У неї виникла злоякісна гіпертермія - небезпечна для життя реакція організму на певні препарати для анестезії. Температура тіла стрімко підвищилася, виникли порушення серцевого ритму.

Операцію припинили, а пацієнтці почали надавати невідкладну допомогу. Згодом її транспортували до іншого медичного закладу, однак врятувати жінку не вдалося. О 13:35 медики констатували її смерть.

Як встановив суд, безпосередньою причиною смерті стала гостра серцева недостатність, пов'язана зі злоякісною гіпертермією. Суд встановив, що трагедії можна було запобігти. Адже пацієнтка вже мала небезпечну реакцію на наркоз під час одного з попередніх оперативних втручань. Відповідні відомості містилися в її медичній документації.

Крім того, родичі та близькі пацієнтки свідчили, що перед операцією попереджали лікарів про проблеми з анестезією в минулому. Проте, як встановив суд, анестезіолог не зібрав повного анамнезу та не врахував інформацію про попередній епізод злоякісної гіпертермії.

Суд також встановив низку порушень під час надання невідкладної допомоги. Зокрема, не проводився необхідний моніторинг показників крові, не були в повному обсязі виконані передбачені клінічним протоколом заходи, а рішення транспортувати пацієнтку до іншого медзакладу до стабілізації стану суд визнав помилковим.

Обвинувачений лікар своєї вини не визнав. Він стверджував, що зібрав анамнез, однак інформації про протипоказання не мав. Також анестезіолог пояснював, що намагався з'ясувати наявність дантролену - препарату для лікування злоякісної гіпертермії, але отримав інформацію про його відсутність.

Під час розгляду справи проводилися декілька судово-медичних експертиз. Висновки експертів щодо відповідальності лікаря відрізнялися, однак суд першої інстанції визнав доводи захисту непереконливими та дійшов висновку про доведеність вини анестезіолога поза розумним сумнівом.

Винний, але без покарання: як спрацювали строки давності

Кримінальне провадження розпочали ще 4 травня 2017 року - у день смерті пацієнтки. У 2019 році справа вже перебувала на розгляді Приморського районного суду Одеси. Лише 22 вересня 2025 року Приморський районний суд Одеси ухвалив обвинувальний вирок.

Лікаря визнали винним за частиною першою статті 140 Кримінального кодексу України - неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки для хворого.

При цьому суд прямо зазначив, що з огляду на характер правопорушення та його наслідки лікарю слід було б призначити покарання у виді позбавлення волі. Проте цього не сталося.

Згідно зі статтею 49 Кримінального кодексу України, для відповідної категорії нетяжких злочинів передбачений п'ятирічний строк давності. На момент ухвалення вироку після смерті пацієнтки минуло вже понад вісім років.

У результаті суд застосував положення частини п'ятої статті 74 КК України та звільнив обвинуваченого від покарання через закінчення строків давності. Тобто суд встановив вину лікаря, однак не призначив йому жодного кримінального покарання.

Ба більше, вирок не передбачає і позбавлення права займатися лікарською діяльністю. Хоча частина перша статті 140 КК України передбачає такий вид покарання на строк до п'яти років.

Цікаво, що відповідно до ухвали суду від 11 листопада 2019 року, після трагедії лікар був офіційно працевлаштований анестезіологом у міській клінічній лікарні №11. У вироку 2025 року суд також зазначив, що обвинувачений працює лікарем-анестезіологом.  

Майже 364 тис. грн компенсації за смерть пацієнтки

Окремо в межах кримінального провадження суд розглянув цивільний позов потерпілої сторони. Родичі загиблої вимагали компенсації витрат, пов'язаних зі смертю пацієнтки та судовим процесом. Зокрема, йшлося про витрати на транспортування, поховання, виготовлення пам'ятника, юридичну допомогу та послуги перекладача.

Суд задовольнив позов у повному обсязі та постановив стягнути з лікаря 363 981,65 грн майнової шкоди. Крім того, анестезіолог має відшкодувати державі 21 464,61 грн витрат на проведення експертиз.

Проте важливо розрізняти ці рішення: відшкодування майнової шкоди потерпілим не є кримінальним покаранням і не замінює його.

Лілія Подоляк

Здоров'яКриміналПублікації
Довічне позбавлення волі
Україна
Одеса