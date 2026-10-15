Дело о медицинской халатности врачей Odrex: как затягивание суда может помочь обвиняемым избежать ответственности

Уголовное дело о врачебной халатности врачей Odrex снова на паузе: суд был вынужден перенести пять заседаний подряд. Каждая такая отсрочка приближает дело к истечению сроков давности, после чего обвиняемые могут избежать уголовной ответственности. Имеет ли суд механизмы противодействия затягиванию процесса, выяснял УНН.

Киевский районный суд Одессы продолжает рассмотрение уголовного дела в отношении врачей частной клиники Odrex Виталия Русакова и Марины Белоцерковской, которых обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей во время лечения в клинике бизнесмена Аднана Кивана. Однако вместо последовательного исследования доказательств судебный процесс всё чаще приостанавливается из-за ходатайств стороны защиты.

Только за последние две недели суд перенёс пять заседаний подряд. Так, запланированные слушания 9 и 13 октября не состоялись из-за ходатайства адвоката обвиняемой Марины Белоцерковской. Позже суд отложил сразу три заседания, назначенные на 14, 15 и 16 октября. На этот раз причиной стало ходатайство обвиняемого Виталия Русакова, который, по информации источников УНН, находится на больничном.

Ситуация с переносами обострилась ещё в сентябре. Тогда суд запланировал 13 заседаний, рассчитывая ускорить рассмотрение уголовного дела. Однако состоялись только шесть. Более половины не состоялись из-за ходатайств стороны защиты.

Такие задержки могут иметь серьёзные правовые последствия. Врачей обвиняют по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до двух лет лишения свободы. Согласно статье 49 УК Украины, срок давности для такого преступления составляет три года. Аднан Киван умер в октябре 2024 года, поэтому при отсутствии обстоятельств, приостанавливающих или прерывающих течение срока давности, вопрос о его истечении может возникнуть уже в 2027 году. Это означает, что обвиняемые при определённых условиях могут быть освобождены от уголовной ответственности. Даже если суд признает врачей виновными, истечение сроков давности может стать основанием для освобождения их от назначенного наказания.

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Может ли суд остановить затягивание дела?

Как пояснил в комментарии УНН адвокат Ростислав Кравец, уголовное процессуальное законодательство предусматривает механизмы реагирования на систематические неявки защитников. В частности, суд может инициировать дисциплинарную проверку действий адвокатов, а при наличии законных оснований применять другие процессуальные меры.

Если говорить о случаях, когда адвокат систематически не появляется на судебных заседаниях, у суда есть несколько механизмов реагирования. Во-первых, он может направить соответствующее обращение в квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры по поводу возможного привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности. Во-вторых, при наличии предусмотренных законом оснований суд может наложить на него денежное взыскание. Кроме того, в предусмотренных законом случаях суд может привлечь защитника через систему бесплатной правовой помощи для участия в конкретном процессуальном действии. Вместе с тем такая замена должна осуществляться с учётом права обвиняемого на защиту и не должна создавать рисков для его процессуальных интересов – пояснил Кравец.

В деле о врачебной халатности врачей Odrex председательствующий судья Виктор Чаплицкий уже воспользовался одним из этих механизмов. Он признал причины неявки адвокатов обвиняемых неуважительными и направил соответствующую информацию в Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры. Теперь там должны оценить, содержат ли действия защитников признаки дисциплинарного проступка.

В то же время обращение в дисциплинарную комиссию само по себе не гарантирует, что последующие заседания будут проходить без задержек. Суд должен обеспечить баланс между правом обвиняемых на надлежащую защиту и необходимостью рассмотреть уголовное дело в разумные сроки.

Смена адвокатов как ещё один возможный способ затянуть процесс

Отдельную опасность, по словам Ростислава Кравца, представляет злоупотребление правом на смену защитников. Речь идет о ситуациях, когда обвиняемые могут систематически привлекать новых адвокатов. Для того, чтобы те подавали ходатайства о переносе заседаний для ознакомления с материалами дела.

Другая проблема — это систематическая смена адвокатов обвиняемыми. Такие изменения могут приводить к повторным ходатайствам о предоставлении времени для ознакомления с материалами дела, переносе заседаний и других процессуальных задержках. В результате судебное разбирательство может длиться годами, а сроки давности — истекать — подчеркнул Кравец.

По мнению адвоката, принципиальное значение в подобных ситуациях имеет установление истинных причин процессуальных действий стороны защиты.

В таких случаях принципиально важно установить, были ли объективные причины для смены защитников и переноса заседаний или соответствующие ходатайства подавались формально и систематически, несмотря на то, что суд уже высказывал свою позицию по ним — объяснил Кравец.

Истечение сроков давности — не оправдание

В то же время освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности не означает оправдания обвиняемых. Прекращение дела по этому основанию не является реабилитирующим решением и не устанавливает невиновность.

Если Виталий Русаков и Марина Белоцерковская уверены в своей невиновности и хотят доказать это в суде, закон позволяет им возразить против прекращения дела в связи с истечением сроков давности. В таком случае судебное разбирательство должно продолжиться в общем порядке. Это даст обвиняемым возможность отстоять свое имя и профессиональную репутацию и получить окончательное судебное решение по предъявленным им обвинениям.

Напомним

По версии следствия, ненадлежащее исполнение медиками профессиональных обязанностей во время лечения бизнесмена Аднана Кивана могло привести к послеоперационным осложнениям и сепсису, что на фоне онкологического заболевания могло стать причиной его смерти. Окончательную оценку доказательствам и вопросу их виновности должен дать суд.

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