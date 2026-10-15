Справа про медичну недбалість лікарів Odrex: як затягування суду може допомогти обвинуваченим уникнути відповідальності

Кримінальна справа про медичну недбалість лікарів Odrex знову на паузі: суд був змушений перенести п’ять засідань поспіль. Кожне таке перенесення наближає справу до спливу строків давності, після чого обвинувачені можуть уникнути кримінальної відповідальності. Чи має суд механізми протидії затягуванню процесу, з'ясовував УНН.

Київський районний суд Одеси продовжує розгляд кримінальної справи щодо лікарів приватної клініки Odrex Віталія Русакова та Марини Бєлоцерковської, яких обвинувачують у неналежному виконанні професійних обов'язків під час лікування в клініці бізнесмена Аднана Ківана. Однак замість послідовного дослідження доказів судовий процес дедалі частіше зупиняється через клопотання сторони захисту.

Лише за останні два тижні суд переніс п'ять засідань поспіль. Так, заплановані слухання 9 та 13 жовтня не відбулися через клопотання адвокатки обвинуваченої Марини Бєлоцерковської. Згодом суд відклав одразу три засідання, призначені на 14, 15 та 16 жовтня. Цього разу причиною стало клопотання обвинуваченого Віталія Русакова, який, за інформацією джерел УНН, перебуває на лікарняному.

Ситуація із перенесеннями загострилася ще у вересні. Тоді суд запланував 13 засідань, розраховуючи прискорити розгляд кримінальної справи. Однак відбулися лише шість. Понад половина не відбулась через клопотання сторони захисту.

Такі затримки можуть мати серйозні правові наслідки. Лікарів обвинувачують за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України, яка передбачає до двох років позбавлення волі. Відповідно до статті 49 КК України, строк давності для такого злочину становить три роки. Аднан Ківан помер у жовтні 2024 року, тож за відсутності обставин, які зупиняють або переривають перебіг давності, питання про її сплив може постати вже у 2027 році. Це означає, що обвинувачені за певних умов можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності. Навіть якщо суд визнає лікарів винними, закінчення строків давності може стати підставою для звільнення їх від призначеного покарання.

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Чи може суд зупинити затягування справи?

Як пояснив у коментарі УНН адвокат Ростислав Кравець, кримінальне процесуальне законодавство передбачає механізми реагування на систематичні неявки захисників. Зокрема, суд може ініціювати дисциплінарну перевірку дій адвокатів, а за наявності законних підстав застосовувати інші процесуальні заходи.

Якщо говорити про випадки, коли адвокат систематично не з’являється на судові засідання, суд має декілька механізмів реагування. По-перше, він може направити відповідне звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури щодо можливого притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності. По-друге, за наявності передбачених законом підстав суд може накласти на нього грошове стягнення. Окрім того, у визначених законом випадках суд може залучити захисника через систему безоплатної правничої допомоги для участі в конкретній процесуальній дії. Водночас така заміна має відбуватися з урахуванням права обвинуваченого на захист і не повинна створювати ризиків для його процесуальних інтересів – пояснив Кравець.

У справі про медичну недбалість лікарів Odrex головуючий суддя Віктор Чаплицький уже скористався одним із цих механізмів. Він визнав причини неявок адвокатів обвинувачених неповажними та направив відповідну інформацію до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Тепер там мають оцінити, чи містять дії захисників ознаки дисциплінарного проступку.

Водночас звернення до дисциплінарної комісії саме по собі не гарантує, що подальші засідання відбуватимуться без затримок. Суд має забезпечити баланс між правом обвинувачених на належний захист та необхідністю розглянути кримінальну справу в розумні строки.

Зміна адвокатів як ще один можливий спосіб затягнути процес

Окрему небезпеку, за словами Ростислава Кравця, становить зловживання правом на зміну захисників. Ідеться про ситуації, коли обвинувачені можуть систематично залучати нових адвокатів. Для того, аби ті подавали клопотання про перенесення засідань для ознайомлення з матеріалами справи.

Інша проблема – це систематична зміна адвокатів обвинуваченими. Такі зміни можуть призводити до повторних клопотань про надання часу для ознайомлення з матеріалами справи, перенесення засідань та інших процесуальних затримок. У результаті судовий розгляд може тривати роками, а строки давності – спливати – наголосив Кравець.

На думку адвоката, принципове значення у подібних ситуаціях має встановлення справжніх причин процесуальних дій сторони захисту.

У таких випадках принципово важливо встановити, чи були об’єктивні причини для зміни захисників та перенесення засідань, чи відповідні клопотання подавалися формально й систематично, попри те що суд уже висловлював свою позицію щодо них – пояснив Кравець.

Сплив строків давності – не виправдання

Водночас звільнення від кримінальної відповідальності через сплив строків давності не означає виправдання обвинувачених. Закриття справи з цієї підстави не є реабілітуючим рішенням і не встановлює невинуватості.

Якщо Віталій Русаков та Марина Бєлоцерковська впевнені у своїй невинуватості й хочуть довести це в суді, закон дозволяє їм заперечити проти закриття справи через сплив строків давності. У такому разі судовий розгляд має продовжитися в загальному порядку. Це дасть обвинуваченим можливість відстояти своє ім'я та професійну репутацію й отримати остаточне судове рішення щодо висунутих їм обвинувачень.

Нагадаємо

За версією слідства, неналежне виконання медиками професійних обов'язків під час лікування бізнесмена Аднана Ківана могло призвести до післяопераційних ускладнень і сепсису, що на тлі онкологічного захворювання могло спричинити його смерть. Остаточну оцінку доказам та питанню їхньої винуватості має надати суд.

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