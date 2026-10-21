Восемь заседаний подряд перенесены: кто тормозит рассмотрение дела о медицинской халатности врачей Odrex?

Киевский районный суд Одессы 21 октября в очередной раз не смог продолжить рассмотрение дела о медицинской халатности врачей частной клиники Odrex. Один из обвиняемых, Виталий Русаков, не явился в суд и подал ходатайство о переносе заседания в связи с продлением больничного. Следующее слушание назначено на 27 октября, сообщает УНН.

Детали

В результате суд не провел ни одного из трех слушаний, запланированных на текущую неделю. В целом же в октябре из-за ходатайств стороны защиты не состоялись уже семь заседаний подряд. Восьмое, назначенное на 22 октября, отменили по той же причине.

Участники процесса, как сообщают личные источники УНН, ожидали, что Виталий Русаков присоединится к судебному заседанию дистанционно, в режиме видеоконференции. Однако этого не произошло.

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Речь идет о уголовном производстве в отношении хирурга Виталия Русакова и онколога Марины Белоцерковской, которых обвиняют по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины — ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее тяжкие последствия для пациента.

Дело касается смерти одесского бизнесмена Аднана Кивана, который умер 27 октября 2024 года во время лечения онкологического заболевания в частной клинике Odrex. По версии следствия, после оперативного вмешательства врачи могли не назначить пациенту необходимую антибактериальную терапию и ненадлежащим образом отреагировать на послеоперационные осложнения. Это могло привести к развитию сепсиса, который на фоне онкологического заболевания мог стать причиной смерти бизнесмена. Обвиняемые своей вины не признают. Окончательную оценку их действиям должен дать суд.

Напомним

Судебное рассмотрение дела о медицинской халатности врачей Odrex продолжается уже почти год. За это время процесс сопровождался многочисленными ходатайствами стороны защиты, заявлениями об отводе судей и систематическими переносами заседаний.

Систематические переносы создают риск истечения сроков давности. Санкция ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины предусматривает, в частности, до двух лет лишения свободы, а срок давности для такого правонарушения составляет три года. Если вменяемые врачам действия имели место в октябре 2024 года, соответствующий срок может истечь уже осенью 2027 года при отсутствии предусмотренных законом оснований для его приостановления или прерывания.

Повлечёт ли затягивание дела Odrex последствия для адвокатов?