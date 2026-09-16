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Повлечёт ли затягивание дела Odrex последствия для адвокатов?

Киев • УНН

 • 18187 просмотра

Суд по делу врачей Odrex признал неуважительными причины неявки защитников одного из обвиняемых. Эксперты объяснили, грозит ли адвокату дисциплинарная ответственность.

Повлечёт ли затягивание дела Odrex последствия для адвокатов?

Суд по делу врачей Odrex признал неуважительными причины очередной неявки адвокатов Виталия Русакова и обратился в дисциплинарные органы адвокатуры. Где заканчивается право на защиту, разбирался УНН.

Детали

10 и 11 сентября Киевский райсуд Одессы должен был продолжить рассмотрение уголовного дела о медицинской халатности врачей частной клиники Odrex Виталия Русакова и Марины Белоцерковской. Однако оба заседания не состоялись.

Адвокаты обвиняемого Русакова ходатайствовали об очередном отложении слушаний, поскольку на те же даты у них были назначены другие судебные процессы. Председательствующий судья Виктор Чаплицкий признал приведенные причины неуважительными и сообщил, что направит соответствующее определение в Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры для решения вопроса о дисциплинарной ответственности защитников.

Судья Высшего административного суда Украины в отставке, кандидат юридических наук Александр Ситников объяснил УНН, что сам факт отсутствия адвоката на заседании еще не означает автоматического дисциплинарного проступка. Прежде всего значение имеет то, чем именно защитник обосновал свою неявку и как эти аргументы оценил суд.

Сколько неявок адвоката достаточно для обращения в дисциплинарную комиссию?

Что касается систематичности, то закон не устанавливает конкретного количества неявок, после которого суд автоматически должен обращаться в дисциплинарные органы. Нельзя сказать, что если адвокат дважды не явился, то это уже является основанием для такого обращения. Здесь нужно исходить из судебной и дисциплинарной практики и смотреть, как в подобных случаях принимались решения

- пояснил Ситников.

Однако в деле врачей Odrex вопрос уже давно не ограничивается несколькими неявками. Судебное рассмотрение дела продолжается более девяти месяцев. Согласно хронологии, которую с начала процесса ведет УНН, более десятка судебных заседаний были отложены или не состоялись после ходатайств стороны защиты.

Чего на самом деле боятся обвиняемые?

Суд уже исследовал доказательства: медицинскую документацию, заключения судебно-медицинских экспертиз, клинические протоколы и другие материалы, а также заслушал возражения стороны защиты. 

Теперь к процессу должны привлечь медицинского эксперта. Этот специалист даст профессиональную оценку действиям врачей с точки зрения медицинских протоколов и стандартов лечения, сопоставит медицинскую документацию с материалами экспертиз и объяснит суду медицинскую составляющую вопроса о возможной причинно-следственной связи между действиями врачей и последствиями для пациента. Сам эксперт, безусловно, не определяет виновность обвиняемых — это исключительная компетенция суда. Но его выводы могут иметь существенное значение для оценки доказательств.

В мае эксперт уже прибывал в суд, однако вместо его заслушивания защита инициировала вопрос об изменении подсудности.

Что оценивает судебно-медицинский эксперт в делах о медицинской халатности — блиц-интервью с профессором Андреем Биляковым19.05.26, 15:58 • 39634 просмотра

Судья тоже отвечает за сроки

Постоянные переносы создают проблему не только для потерпевшей стороны. Судья обязан обеспечивать рассмотрение производства в разумные сроки. Именно поэтому, по словам Ситникова, председательствующий не может бесконечно фиксировать отложения и не реагировать, если усматривает в действиях участников процесса системную проблему.

Безусловно, если действия адвоката приводят к затягиванию процесса, судья должен на это реагировать. У судьи есть процессуальные сроки, за соблюдение которых он также может нести дисциплинарную ответственность. Поэтому может возникнуть ситуация, когда из-за постоянных отложений сам судья окажется под вопросом в связи с соблюдением сроков

 - подчеркнул Ситников.

Адвокат сам выбирает, в какой суд идти

Другой взгляд на ситуацию в комментарии УНН высказал адвокат Сергей Вилков.

Каждое обстоятельство рассматривается дисциплинарной палатой индивидуально. Судебные заседания могут быть разными, и приоритетность участия в том или ином заседании определяет сам адвокат. Если адвокат определил приоритетность и находится в другом судебном заседании, можно ли привлечь его за это к дисциплинарной ответственности — это уже определяет дисциплинарная палата

 - пояснил Вилков.

Итак, если адвокаты Русакова, имея другие судебные процессы, сами определили их как более приоритетные — они имеют на это право. Но в результате два дня подряд дело, которое уже во второй раз вплотную подошло к заслушиванию ключевой медицинской части доказательств, оказалось ниже в их профессиональном календаре.

Означает ли это, что другие дела адвокаты считают более важными или потенциально более перспективными? Или, возможно, приближение к заслушиванию медицинского эксперта делает именно этот этап дела Odrex неудобным для защиты? 

Что касается последствий, то если неявка была по уважительной причине — например, из-за участия в другом судебном заседании или болезни, — это должно оцениваться именно дисциплинарной палатой. Необходимо доказывать, как именно всё происходило, каковы были обстоятельства и почему адвокат не смог явиться. Здесь должен применяться индивидуальный подход

— объяснил он.

Если дисциплинарный проступок будет доказан, закон предусматривает несколько видов взыскания — от предупреждения до приостановления права на занятие адвокатской деятельностью на срок от одного месяца до одного года. Для отдельных, предусмотренных законом случаев предусмотрено и лишение права на адвокатскую деятельность.

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Напомним

Виталия Русакова и Марину Белоцерковскую обвиняют по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины — ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинскими работниками.

По версии следствия, после операции медики могли не назначить пациенту Аднану Кивану необходимую антибактериальную терапию и ненадлежащим образом отреагировать на послеоперационные осложнения. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, это могло привести к развитию сепсиса и смерти пациента. Оба обвиняемых своей вины не признают.

Евгений Царенко

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