Адвокатам врачей Odrex могут приостановить право на профессиональную деятельность – где заканчивается защита и начинается злоупотребление процессом?

За более чем семь месяцев рассмотрения уголовного дела о медицинской халатности врачей частной клиники Odrex, которая могла привести к смерти пациента Аднана Кивана, сторона защиты использовала едва ли не весь арсенал процессуальных механизмов, что позволило существенно затянуть судебный процесс. Могут ли такие действия иметь для адвокатов дисциплинарные последствия, разбирался УНН.

Закон Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" предусматривает, что за систематическое или грубое нарушение Правил адвокатской этики к адвокату может быть применено дисциплинарное взыскание в виде приостановления права на занятие профессиональной деятельностью. Среди таких нарушений, в частности, есть действия, направленные на неоправданное затягивание судебного разбирательства.

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Именно вопрос границы между надлежащей реализацией права на защиту и возможным злоупотреблением процессуальными правами стал одной из ключевых особенностей резонансного дела о смерти бизнесмена Аднана Кивана. За более чем полгода судебного разбирательства защита неоднократно заявляла отводы, ходатайства, инициировала изменение подсудности, а последние 3 судебных заседания были перенесены из-за неявки адвокатов обвиняемых врачей.

"Каждое лицо, которому известны факты ненадлежащего поведения адвоката, содержащие признаки дисциплинарного проступка, может обратиться с таким заявлением. Любой. Если есть информация о возможном нарушении Правил адвокатской этики, запускается дисциплинарная процедура", – рассказал УНН председатель Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Андрей Месяц.

А президент Всеукраинской ассоциации судей в отставке Денис Невядомский подчеркивает, что суд должен реагировать на возможные случаи злоупотребления процессуальными правами.

"При грамотной работе адвокатов граница добросовестного пользования процессуальными правами и злоупотребления этими правами очень тонка... Все, что затягивает рассмотрение дела, влияет на истечение сроков давности. Суд должен реагировать на злоупотребления участников процесса процессуальными правами", – отметил он.

В деле о медицинской халатности врачей Odrex процессуальные переносы уже давно перешли границы допустимого. Каждый новый маневр стороны защиты приближает дело к истечению сроков давности. Если это произойдет, уголовное дело может быть закрыто без вынесения приговора, даже если медицинские доказательства будут свидетельствовать о виновности врачей в смерти пациента.

Именно поэтому, по мнению экспертов, суд должен реагировать на возможные случаи злоупотребления процессуальными правами адвокатами обвиняемых врачей. Ведь право на защиту не может превращаться в механизм фактического блокирования правосудия.

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Если председательствующий судья Виктор Чаплицкий придет к выводу, что отдельные процессуальные действия адвокатов Белоцерковской и Русакова имеют признаки злоупотребления, именно его оценка может стать одним из ключевых факторов для дальнейшей дисциплинарной проверки адвокатов органами адвокатского самоуправления.

Напомним

Врачей частной клиники Odrex Виталия Русакова и Марину Белоцерковскую обвиняют по ч. 1 ст. 140 УК Украины – ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинскими работниками, что могло привести к смерти пациента Аднана Кивана.

По версии следствия, после проведения операции медики могли не назначить Аднану Кивану необходимую антибактериальную терапию и ненадлежаще отреагировать на послеоперационные осложнения. По выводам судебно-медицинской экспертизы, это могло привести к развитию сепсиса и смерти пациента.