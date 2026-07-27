$44.810.0050.970.09
ukenru
09:13 • 1824 просмотра
Ракетный удар рф по Киевщине во время оружейной выставки унес жизни уже 11 человек - умер дипломат Мальтийского ордена
Эксклюзив
08:06 • 11385 просмотра
Адвокатам врачей Odrex могут приостановить право на профессиональную деятельность – где заканчивается защита и начинается злоупотребление процессом?
Эксклюзив
06:38 • 13354 просмотра
Астрологический прогноз на 27 июля – 2 августа: полнолуние в Водолее открывает новый этап перемен
05:53 • 15735 просмотра
Бернем во время первого визита иностранного лидера при его премьерстве примет Зеленского
04:17 • 17776 просмотра
Дальнобойные удары по России — это совместные усилия, а не заслуга одного человека — Зеленский в интервью CNN
27 июля, 02:02 • 23558 просмотра
Зеленский: Путин готовит мобилизацию сотен тысяч солдат для войны
26 июля, 19:05 • 27798 просмотра
Удар рф по Чернигову - количество пострадавших возросло до 25 человек, спасательные работы завершеныPhoto
26 июля, 16:48 • 38605 просмотра
путин снова "блеснул знанием" истории и заговорил о претензиях соседей на запад Украины
26 июля, 13:57 • 32320 просмотра
БПЛА рф атаковал супермаркет АТБ в Чернигове, есть погибшие и раненые, среди жертв - ребенок
26 июля, 13:14 • 31749 просмотра
Зеленский встретится с Трампом в Белом доме на следующей неделе - ABC News
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+28°
4м/с
33%
745мм
Популярные новости
"Энергетические кризисы, социальные катаклизмы": медведев призвал делать жизнь в Британии максимально невыносимой27 июля, 00:18 • 9414 просмотра
Россия сокращает финансирование больниц из-за войны - ЦПД27 июля, 00:53 • 11395 просмотра
Российский флот формирует полки беспилотных систем для защиты от ударов Украины - ISW27 июля, 02:31 • 5744 просмотра
Что празднуют 27 июля в Украине и мире27 июля, 03:00 • 7546 просмотра
Враг атаковал Днепр, повреждены дома и автомобилиPhoto04:31 • 12719 просмотра
публикации
Адвокатам врачей Odrex могут приостановить право на профессиональную деятельность – где заканчивается защита и начинается злоупотребление процессом?
Эксклюзив
08:06 • 11423 просмотра
Метеоритный дождь потока Дельта-Аквариды: когда наблюдать в 2026 году26 июля, 07:19 • 45309 просмотра
Где поплавать в Киеве: подборка пляжей и бассейнов для летнего досугаPhoto23 июля, 15:32 • 131462 просмотра
Уголовные дела БЭБ против авиакомпаний построены на ложном толковании лизинга - эксперты23 июля, 13:01 • 121184 просмотра
В Президента заявили, что ЕС сохранил санкционное единство при принятии 21-го пакета
Эксклюзив
23 июля, 10:14 • 125705 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Ирина Терех
Олег Синегубов
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Родители Чедвика Боузмана судятся с его вдовой из-за наследства и прав на имя актера26 июля, 03:10 • 46479 просмотра
Илон Маск хочет выделить 100 миллионов долларов на новую экранизацию "Одиссеи"23 июля, 09:34 • 122662 просмотра
Приближенная к Трампу блогерша Лумер с Кислицей посетила поврежденную ударом рф ЛавруPhotoVideo23 июля, 08:18 • 125091 просмотра
Почти 2 миллиона человек встретили сборную Испании после победы на ЧМVideo21 июля, 06:05 • 158220 просмотра
Вице-президент США Вэнс в четвертый раз стал отцом - Трамп показал фото малыша Video20 июля, 11:54 • 146457 просмотра
Актуальное
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Социальная сеть
Крылатая ракета Storm Shadow
Техника

Адвокатам врачей Odrex могут приостановить право на профессиональную деятельность – где заканчивается защита и начинается злоупотребление процессом?

Киев • УНН

 • 11396 просмотра

Закон позволяет временно приостановить право на занятие адвокатской деятельностью за дисциплинарные проступки. Могут ли систематические процессуальные маневры и затягивание судебного разбирательства стать основанием для дисциплинарной ответственности защитников в резонансном деле о медицинской халатности врачей Odrex.

Адвокатам врачей Odrex могут приостановить право на профессиональную деятельность – где заканчивается защита и начинается злоупотребление процессом?

За более чем семь месяцев рассмотрения уголовного дела о медицинской халатности врачей частной клиники Odrex, которая могла привести к смерти пациента Аднана Кивана, сторона защиты использовала едва ли не весь арсенал процессуальных механизмов, что позволило существенно затянуть судебный процесс. Могут ли такие действия иметь для адвокатов дисциплинарные последствия, разбирался УНН.

Закон Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" предусматривает, что за систематическое или грубое нарушение Правил адвокатской этики к адвокату может быть применено дисциплинарное взыскание в виде приостановления права на занятие профессиональной деятельностью. Среди таких нарушений, в частности, есть действия, направленные на неоправданное затягивание судебного разбирательства.  

Суд затягивается, блог монетизируется: как обвиняемый во врачебной халатности врач Odrex превратил смерть пациента в заработок17.07.26, 12:20 • 3313 просмотров

Именно вопрос границы между надлежащей реализацией права на защиту и возможным злоупотреблением процессуальными правами стал одной из ключевых особенностей резонансного дела о смерти бизнесмена Аднана Кивана. За более чем полгода судебного разбирательства защита неоднократно заявляла отводы, ходатайства, инициировала изменение подсудности, а последние 3 судебных заседания были перенесены из-за неявки адвокатов обвиняемых врачей.  

"Каждое лицо, которому известны факты ненадлежащего поведения адвоката, содержащие признаки дисциплинарного проступка, может обратиться с таким заявлением. Любой. Если есть информация о возможном нарушении Правил адвокатской этики, запускается дисциплинарная процедура", – рассказал УНН председатель Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Андрей Месяц.

А президент Всеукраинской ассоциации судей в отставке Денис Невядомский подчеркивает, что суд должен реагировать на возможные случаи злоупотребления процессуальными правами.

"При грамотной работе адвокатов граница добросовестного пользования процессуальными правами и злоупотребления этими правами очень тонка... Все, что затягивает рассмотрение дела, влияет на истечение сроков давности. Суд должен реагировать на злоупотребления участников процесса процессуальными правами", – отметил он.

В деле о медицинской халатности врачей Odrex процессуальные переносы уже давно перешли границы допустимого. Каждый новый маневр стороны защиты приближает дело к истечению сроков давности. Если это произойдет, уголовное дело может быть закрыто без вынесения приговора, даже если медицинские доказательства будут свидетельствовать о виновности врачей в смерти пациента.

Именно поэтому, по мнению экспертов, суд должен реагировать на возможные случаи злоупотребления процессуальными правами адвокатами обвиняемых врачей. Ведь право на защиту не может превращаться в механизм фактического блокирования правосудия.

Отводы, переносы и 45 операций вопреки запрету – чем запомнилось дело врачей Odrex23.06.26, 12:04 • 51299 просмотров

Если председательствующий судья Виктор Чаплицкий придет к выводу, что отдельные процессуальные действия адвокатов Белоцерковской и Русакова имеют признаки злоупотребления, именно его оценка может стать одним из ключевых факторов для дальнейшей дисциплинарной проверки адвокатов органами адвокатского самоуправления.

Напомним

Врачей частной клиники Odrex Виталия Русакова и Марину Белоцерковскую обвиняют по ч. 1 ст. 140 УК Украины – ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинскими работниками, что могло привести к смерти пациента Аднана Кивана.

По версии следствия, после проведения операции медики могли не назначить Аднану Кивану необходимую антибактериальную терапию и ненадлежаще отреагировать на послеоперационные осложнения. По выводам судебно-медицинской экспертизы, это могло привести к развитию сепсиса и смерти пациента.

Юлия Мельник

ОбществоКриминал и ЧПпубликации
Законы
Odrex
Обыск