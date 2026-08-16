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Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 51

Киев • УНН

 • 1168 просмотра

На острове Флорес в Индонезии в результате землетрясения магнитудой 7,7 погиб 51 человек, ещё 36 получили серьёзные ранения. Около 5000 человек эвакуированы, зафиксирован 341 афтершок.

Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 51

Число погибших в результате землетрясения магнитудой 7,7 на острове Флорес в Индонезии возросло до 51. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Около 5000 человек были эвакуированы после землетрясения магнитудой 7,7, произошедшего на востоке Индонезии, в результате которого погибли по меньшей мере 51 человек, были заблокированы дороги и произошли оползни, сообщили власти в воскресенье

- пишет издание.

Также сообщается о 36 пострадавших, получивших серьезные травмы в результате землетрясения, произошедшего в субботу утром в провинции Восточная Нуса-Тенгара, тогда как 77 человек получили легкие травмы.

Это землетрясение, за которым последовал примерно 341 афтершок, стало самым смертоносным в стране Юго-Восточной Азии со времен землетрясения 2022 года, унесшего жизни сотен людей на Западной Яве.

Более 3300 человек в регионе Сикка самостоятельно эвакуировались или находились на спортивной арене, сообщило агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий BNPB.

Некоторые жители Сикки оказались заблокированными возле разрушенных домов под импровизированной палаткой из брезента, тогда как другие люди получали лечение в палатке возле больницы в портовом городе Маумере.

Напомним

Число погибших в результате землетрясения магнитудой 7,7 на острове Флорес в Индонезии возросло до 47.

Павел Башинский

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Reuters
Индонезия