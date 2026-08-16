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Кількість жертв землетрусу в Індонезії зросла до 51

Київ • УНН

 • 6068 перегляди

На острові Флорес в Індонезії внаслідок землетрусу магнітудою 7,7 загинула 51 людина, ще 36 отримали серйозні поранення. Близько 5000 людей евакуйовано, зафіксовано 341 афтершок.

Кількість жертв землетрусу в Індонезії зросла до 51

Кількість загиблих унаслідок землетрусу магнітудою 7,7 бала на острові Флорес в Індонезії зросла до 51. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Близько 5000 людей було евакуйовано після землетрусу магнітудою 7,7 бала, що стався на сході Індонезії, внаслідок якого загинула щонайменше 51 людина, були заблоковані дороги та спричинені зсуви, повідомила влада в неділю

- пише видання.

Також повідомляється про 36 постраждалих, які отримали серйозні поранення внаслідок землетрусу, що стався в суботу вранці в провінції Східні Нуса-Тенгара, тоді як 77 отримали легкі травми.

Цей землетрус, за яким послідувало близько 341 афтершоків, є найсмертоноснішим у країні Південно-Східної Азії з часів землетрусу 2022 року, який забрав життя сотень людей на Західній Яві.

Понад 3300 людей у регіоні Сікка самостійно евакуювалися або перебували на спортивній арені, повідомило агентство з ліквідації наслідків стихійних лих BNPB.

Деякі мешканці Сікки опинилися застряглими біля зруйнованих будинків під імпровізованим наметом з брезенту, тоді як інші люди отримували лікування в наметі біля лікарні в портовому місті Маумере.

Нагадаємо

Кількість загиблих унаслідок землетрусу магнітудою 7,7 бала на острові Флорес в Індонезії зросла до 47.

Павло Башинський

СуспільствоСвіт
Reuters
Індонезія