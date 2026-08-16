Кількість жертв землетрусу в Індонезії зросла до 51

Кількість загиблих унаслідок землетрусу магнітудою 7,7 бала на острові Флорес в Індонезії зросла до 51. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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Близько 5000 людей було евакуйовано після землетрусу магнітудою 7,7 бала, що стався на сході Індонезії, внаслідок якого загинула щонайменше 51 людина, були заблоковані дороги та спричинені зсуви, повідомила влада в неділю - пише видання.

Також повідомляється про 36 постраждалих, які отримали серйозні поранення внаслідок землетрусу, що стався в суботу вранці в провінції Східні Нуса-Тенгара, тоді як 77 отримали легкі травми.

Цей землетрус, за яким послідувало близько 341 афтершоків, є найсмертоноснішим у країні Південно-Східної Азії з часів землетрусу 2022 року, який забрав життя сотень людей на Західній Яві.

Понад 3300 людей у регіоні Сікка самостійно евакуювалися або перебували на спортивній арені, повідомило агентство з ліквідації наслідків стихійних лих BNPB.

Деякі мешканці Сікки опинилися застряглими біля зруйнованих будинків під імпровізованим наметом з брезенту, тоді як інші люди отримували лікування в наметі біля лікарні в портовому місті Маумере.

Нагадаємо

Кількість загиблих унаслідок землетрусу магнітудою 7,7 бала на острові Флорес в Індонезії зросла до 47.