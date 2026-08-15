Кількість жертв землетрусу в Індонезії зросла до 47
Київ • УНН
Землетрус магнітудою 7,7 на острові Флорес забрав життя 47 людей, понад 150 будинків пошкоджено. Рятувальники продовжують пошуки, кількість жертв може зрости.
Кількість загиблих унаслідок землетрусу магнітудою 7,7 бала на острові Флорес в Індонезії зросла до 47. Про це повідомило Національне агентство з ліквідації наслідків стихійних лих Індонезії, передає BBC, пише УНН.
Деталі
Землетрус стався вранці 15 серпня на глибині близько 15 км. Після основного поштовху в регіоні зафіксували десятки афтершоків, зокрема один магнітудою 6,1. Рятувальники продовжують пошукові роботи, тому кількість жертв може зрости.
За даними місцевої влади, понад 150 будинків зазнали серйозних пошкоджень. Також постраждали громадські об'єкти та інфраструктура, зокрема порт у Маумере.
Жителі масово евакуювалися
Після землетрусу влада оголосила попередження про цунамі, через що близько 2000 людей евакуювалися або самостійно залишили небезпечні райони. Приблизно через три години попередження скасували, оскільки значного підвищення рівня моря не зафіксували.
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Агентство з ліквідації наслідків стихійних лих повідомило, що провінція Мангарай стала однією з найбільш постраждалих. Там зафіксували 24 смерті, зокрема 17 у Східному Мангараї, троє в Сікці та щонайменше по одному випадку в Нгаді, Енде та Західному Мангараї.
Пізніше землетрус магнітудою 6,4 бала також стався на Північній Суматрі. Його осередок залягав на глибині 163 км.
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