Кількість загиблих через потужний землетрус в Індонезії зросла до 38 людей
Київ • УНН
Внаслідок землетрусу магнітудою 7,7 на сході Індонезії загинули щонайменше 38 людей, ще 13 поранені. Рятувальники не можуть дістатися до району Нагекео через зсуви та порушений зв'язок.
Щонайменше 38 людей загинули внаслідок землетрусу магнітудою 7,7, який стався вранці 15 серпня на сході Індонезії, ще 13 людей отримали травми. Про це повідомили індонезійські чиновники передає Reuters, пише УНН.
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Землетрус супроводжувався десятками афтершоків. Після основного поштовху в кількох районах країни зафіксували хвилі цунамі заввишки менш як 1 метр. Попередження про цунамі скасували приблизно через 3 години після землетрусу.
Станом на 15:00 (10:00 за Києвом - ред.) зареєстровано 38 загиблих, двоє людей отримали серйозні травми, 11 - легкі
За його словами, близько 2000 людей евакуювалися у безпечніші райони. У постраждалих районах залишаються люди, заблоковані в будівлях, а через зсуви перекриті кілька доріг.
Рятувальники не можуть дістатися найближчого до епіцентру району
У портовому місті Маумере на острові Флорес рятувальники виявили 20 загиблих, 6 поранених і 2 людей під завалами. Водночас рятувальні команди досі не змогли дістатися Нагекео - району, розташованого найближче до епіцентру.
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Сигнали зв’язку в Нагекео були порушені, а спроби дістатися району автомобілем заблокували зсуви. Інша рятувальна команда намагалася потрапити туди поромом.
Сильні поштовхи відчувалися також у провінціях Східна та Західна Нуса-Тенгара, а також у частині Південного Сулавесі. За словами місцевих жителів, у деяких районах землетрус тривав близько хвилини.
Індонезія розташована в зоні Тихоокеанського вогняного кільця - сейсмічно активного регіону, де стикаються тектонічні плити та регулярно відбуваються землетруси й виверження вулканів. У 1992 році цей район уже пережив землетрус магнітудою 7,5, який спричинив значні руйнування.
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