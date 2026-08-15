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Число погибших из-за мощного землетрясения в Индонезии возросло до 38 человек

Киев • УНН

 • 646 просмотра

В результате землетрясения магнитудой 7,7 на востоке Индонезии погибли по меньшей мере 38 человек, еще 13 получили ранения. Спасатели не могут добраться до района Нагекео из-за оползней и нарушенной связи.

Число погибших из-за мощного землетрясения в Индонезии возросло до 38 человек
Фото: Reuters

По меньшей мере 38 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 7,7, которое произошло утром 15 августа на востоке Индонезии, еще 13 человек получили травмы. Об этом сообщили индонезийские чиновники, передает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Землетрясение сопровождалось десятками афтершоков. После основного толчка в нескольких районах страны зафиксировали волны цунами высотой менее 1 метра. Предупреждение о цунами отменили примерно через 3 часа после землетрясения.

По состоянию на 15:00 (10:00 по Киеву — ред.) зарегистрировано 38 погибших, два человека получили серьезные травмы, 11 — легкие

— сообщил глава Национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии Сухарьянто.

По его словам, около 2000 человек эвакуировались в более безопасные районы. В пострадавших районах остаются люди, заблокированные в зданиях, а из-за оползней перекрыты несколько дорог.

Спасатели не могут добраться до ближайшего к эпицентру района

В портовом городе Маумере на острове Флорес спасатели обнаружили 20 погибших, 6 раненых и 2 людей под завалами. В то же время спасательные команды до сих пор не смогли добраться до Нагекео — района, расположенного ближе всего к эпицентру.

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Сигналы связи в Нагекео были нарушены, а попытки добраться до района на автомобиле заблокировали оползни. Другая спасательная команда пыталась попасть туда на пароме.

Сильные толчки ощущались также в провинциях Восточная и Западная Нуса-Тенгара, а также в части Южного Сулавеси. По словам местных жителей, в некоторых районах землетрясение продолжалось около минуты.

Индонезия расположена в зоне Тихоокеанского огненного кольца — сейсмически активного региона, где сталкиваются тектонические плиты и регулярно происходят землетрясения и извержения вулканов. В 1992 году этот район уже пережил землетрясение магнитудой 7,5, которое вызвало значительные разрушения.

В Индонезии произошло мощное землетрясение - по меньшей мере пятеро погибших15.08.26, 08:49 • 2876 просмотров

Степан Гафтко

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Эвакуация
Извержение вулкана
Reuters
Индонезия