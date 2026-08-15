Число погибших из-за мощного землетрясения в Индонезии возросло до 38 человек
Киев • УНН
В результате землетрясения магнитудой 7,7 на востоке Индонезии погибли по меньшей мере 38 человек, еще 13 получили ранения. Спасатели не могут добраться до района Нагекео из-за оползней и нарушенной связи.
По меньшей мере 38 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 7,7, которое произошло утром 15 августа на востоке Индонезии, еще 13 человек получили травмы. Об этом сообщили индонезийские чиновники, передает Reuters, пишет УНН.
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Землетрясение сопровождалось десятками афтершоков. После основного толчка в нескольких районах страны зафиксировали волны цунами высотой менее 1 метра. Предупреждение о цунами отменили примерно через 3 часа после землетрясения.
По состоянию на 15:00 (10:00 по Киеву — ред.) зарегистрировано 38 погибших, два человека получили серьезные травмы, 11 — легкие
По его словам, около 2000 человек эвакуировались в более безопасные районы. В пострадавших районах остаются люди, заблокированные в зданиях, а из-за оползней перекрыты несколько дорог.
Спасатели не могут добраться до ближайшего к эпицентру района
В портовом городе Маумере на острове Флорес спасатели обнаружили 20 погибших, 6 раненых и 2 людей под завалами. В то же время спасательные команды до сих пор не смогли добраться до Нагекео — района, расположенного ближе всего к эпицентру.
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Сигналы связи в Нагекео были нарушены, а попытки добраться до района на автомобиле заблокировали оползни. Другая спасательная команда пыталась попасть туда на пароме.
Сильные толчки ощущались также в провинциях Восточная и Западная Нуса-Тенгара, а также в части Южного Сулавеси. По словам местных жителей, в некоторых районах землетрясение продолжалось около минуты.
Индонезия расположена в зоне Тихоокеанского огненного кольца — сейсмически активного региона, где сталкиваются тектонические плиты и регулярно происходят землетрясения и извержения вулканов. В 1992 году этот район уже пережил землетрясение магнитудой 7,5, которое вызвало значительные разрушения.
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