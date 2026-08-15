Землетрясение в Индонезии: уже по меньшей мере 20 погибших
Киев • УНН
В результате землетрясения магнитудой 7,7 и афтершоков на востоке Индонезии погибли по меньшей мере 20 человек. Волны цунами высотой до 1 метра были зафиксированы, предупреждение сняли через три часа.
Уже по меньшей мере 20 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 7,7 и десятков афтершоков, произошедших в субботу на востоке Индонезии, сообщило спасательное агентство, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Волны цунами высотой менее 1 метра были зафиксированы в нескольких районах страны Юго-Восточной Азии после утреннего землетрясения. Предупреждение о цунами было снято примерно через три часа после землетрясения.
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