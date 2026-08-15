Кремль развернул кампанию против законности международных санкций — ЦПД
Киев • УНН
Кремль изменил тактику пропаганды, теперь ставит под сомнение законность санкций против РФ. ЦПД подчёркивает, что санкции являются следствием агрессии России против Украины.
кремль развернул новую информационную кампанию, направленную на то, чтобы поставить под сомнение легитимность и законность международных санкций против россии. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что если раньше пропагандисты тиражировали нарративы о том, что антироссийские санкции неэффективны и не влияют на российскую экономику, а наоборот — наносят ущерб самим странам, которые их ввели, "то сейчас методички изменились".
Теперь даже диктатор владимир путин озвучил претензии к "недружественным странам". Заявления о якобы незаконности санкций против рф, которые ru-пропаганда продвигает в международных медиа, не соответствуют действительности, поскольку согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН россия совершила акт агрессии против Украины
Там оценивают, что москва грубо нарушила международное право, в частности Хельсинкский заключительный акт и Устав ООН, которые закрепляют принципы суверенитета и территориальной целостности государств.
"Санкции являются прямым следствием конкретных противоправных действий кремля, в частности оккупации украинских территорий, разрушения гражданской инфраструктуры и убийств гражданского населения", — резюмируют в ЦПД.
Напомним
Накануне Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против лиц и компаний, причастных к незаконному вывозу украинского зерна. В пакет вошли 13 судов, 11 граждан рф и 28 юрлиц.
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