Россияне установили РЭБ на Shahed-136 для борьбы с FPV-каналами — «Флеш»

Украина ввела санкции против причастных к незаконному вывозу зерна - Зеленский подписал указ

Украина ввела санкции против причастных к незаконному вывозу зерна - Зеленский подписал указ

Украина ввела санкции против причастных к незаконному вывозу зерна - Зеленский подписал указ

Украина ввела санкции против причастных к незаконному вывозу зерна - Зеленский подписал указ

российский терминал "Шесхарис" на Чёрном море приостановил погрузку после атаки дронов - Reuters

российский терминал "Шесхарис" на Чёрном море приостановил погрузку после атаки дронов - Reuters

российский терминал "Шесхарис" на Чёрном море приостановил погрузку после атаки дронов - Reuters

российский терминал "Шесхарис" на Чёрном море приостановил погрузку после атаки дронов - Reuters

путин хочет развалить НАТО и ЕС изнутри, ключевую роль он отвёл Молдове - NYT

путин хочет развалить НАТО и ЕС изнутри, ключевую роль он отвёл Молдове - NYT

путин хочет развалить НАТО и ЕС изнутри, ключевую роль он отвёл Молдове - NYT

путин хочет развалить НАТО и ЕС изнутри, ключевую роль он отвёл Молдове - NYT

В Болгарии военные обнаружили беспилотник на черноморских пляжах возле курортов

В Болгарии военные обнаружили беспилотник на черноморских пляжах возле курортов

В Болгарии военные обнаружили беспилотник на черноморских пляжах возле курортов

В Болгарии военные обнаружили беспилотник на черноморских пляжах возле курортов

Зеленский провёл заседание Ставки: обсудили планы рф и контрмеры, дефициты и потребности в вооружении

Зеленский провёл заседание Ставки: обсудили планы рф и контрмеры, дефициты и потребности в вооружении

Зеленский провёл заседание Ставки: обсудили планы рф и контрмеры, дефициты и потребности в вооружении

Зеленский провёл заседание Ставки: обсудили планы рф и контрмеры, дефициты и потребности в вооружении

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