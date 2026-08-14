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The New York Times

Россияне установили РЭБ на Shahed-136 для борьбы с FPV-каналами — «Флеш»

Киев • УНН

 • 298 просмотра

Российская армия установила на иранские беспилотники Shahed-136 системы РЭБ против видеоканалов FPV. Эксперт Сергей Бескрестнов показал первое доказательство, в частности антенны на частоте 5,8 ГГц.

Россияне установили РЭБ на Shahed-136 для борьбы с FPV-каналами — «Флеш»

Российская армия начала использовать на иранских ударных беспилотниках Shahed-136 системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) против видеоканала FPV. Об этом рассказал эксперт по радиотехнологиям, советник Президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов, сообщает УНН.

Детали

Он показал первое доказательство использования РЭБ против видеоканала FPV. По его словам, речь идет об антеннах на частоте 5,8 ГГц.

Вот уже появилось первое доказательство наличия РЭБ против видеоканала FPV на "Шахедах". Судя по фото, это антенны на частоте 5,8. Производители перехватчиков знают, что делать

- отметил "Флеш".

Напомним

Ранее "Флеш" заявил, что российская сеть спутников "Рассвет" позволит врагу атаковать Украину БПЛА с онлайн-управлением. Он считает приоритетным создание РЭБ против этой системы.

"Флэш" показал карту угрозы реактивных "шахедов": в "красной зоне" частично столичный регион и ряд областей24.07.26, 10:53 • 6245 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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