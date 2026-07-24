"Флэш" показал карту угрозы реактивных "шахедов": в "красной зоне" частично столичный регион и ряд областей
Киев • УНН
Сергей "Флэш" Бескрестнов опубликовал карту зоны, которой угрожают реактивные "Шахеды" с онлайн-управлением. В "красную зону" частично попадают столичный регион и ряд областей.
Советник Президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов показал карту зоны риска, которой могут угрожать российские реактивные "шахеды" с онлайн-управлением, обозначив на карте "красную зону", куда частично попадает столичный регион и ряд областей, пишет УНН.
Детали
"Как вы знаете, большую угрозу сейчас представляют реактивные "Шахеды" с онлайн-управлением. В настоящее время такие "Шахеды" имеют ограничения по дальности управления, связанные с особенностями технологии. Всё, что обозначено красной зоной, попадает в зону потенциальной атаки "Шахедов" с онлайн-управлением. В этой зоне "Шахед" может атаковать движущиеся и статичные цели", - написал "Флэш" в соцсетях.
Он подчеркнул: "Владельцы складов, АЗС, предприятий и т.д. должны быть готовы к возможным ударам. Обращайте внимание на тревоги, стройте укрытия для людей".
"Красная зона - зона риска", - отметил "Флэш", показав карту.
"Флеш": украинские производители РЭБ тестируют новые средства против "Шахедов" с радиомодемами МЭШ22.07.26, 04:57 • 12403 просмотра