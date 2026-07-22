"Флеш": украинские производители РЭБ тестируют новые средства против "Шахедов" с радиомодемами МЭШ
Киев • УНН
Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил о тестировании новых РЭБ для подавления каналов управления "Шахедами". Зеленский определил противодействие реактивным дронам одной из важнейших задач.
Сергей "Флеш" Бескрестнов в своем Telegram рассказал о тестировании новых средств РЭБ против российских дронов. Об этом сообщает УНН.
Детали
По его словам, производители РЭБ при содействии Brave1 и Главного управления радиоэлектронной борьбы Генштаба продвигаются вперед в технологиях подавления каналов управления "Шахедами" через радиомодемы МЭШ.
Я знаю, как и чем враг ответит на наш РЭБ. А мы ответим им на их ответ. Добро пожаловать в мир войны технологий
Он добавил, что на встрече Президент Владимир Зеленский определил одну из важнейших задач - вопрос противодействия реактивным "Шахедам".
Напомним
По информации Defense Express, российские войска меняют тактику использования ударных беспилотников, постепенно переходя от массированных атак к выборочным ударам с применением реактивных "Шахедов".
Тайвань, вдохновившись опытом Украины, создал уже второй аналог "Шахеда" – Defense Express13.07.26, 05:37 • 4404 просмотра