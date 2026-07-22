"Флеш": украинские производители РЭБ тестируют новые средства против "Шахедов" с радиомодемами МЭШ

Сергей "Флеш" Бескрестнов в своем Telegram рассказал о тестировании новых средств РЭБ против российских дронов. Об этом сообщает УНН.

По его словам, производители РЭБ при содействии Brave1 и Главного управления радиоэлектронной борьбы Генштаба продвигаются вперед в технологиях подавления каналов управления "Шахедами" через радиомодемы МЭШ.

Я знаю, как и чем враг ответит на наш РЭБ. А мы ответим им на их ответ. Добро пожаловать в мир войны технологий