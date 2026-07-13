Тайвань, вдохновившись опытом Украины, создал уже второй аналог "Шахеда" – Defense Express

Тайвань продолжает разрабатывать собственные ударные беспилотники, используя опыт Украины в войне против России и поддержку США. Одной из новых разработок стал дрон-камикадзе Papa Delta, который стал уже второй тайваньской копией иранского "Шахеда". Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

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Как отмечает издание, беспилотник Papa Delta, созданный компанией Thunder Tiger Group, является адаптацией американского ударного дрона LUCAS. Ранее Тайвань уже представил дрон-камикадзе Chien Hsiang, предназначенный для поражения радиолокационных станций и зенитных ракетных комплексов.

В Defense Express обращают внимание, что Тайвань вместе с США активно развивает собственные беспилотные технологии, учитывая опыт Украины, которая эффективно использует дроны в войне против значительно более сильного по ресурсам противника.

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В то же время, по данным издания, развитие этой сферы сдерживается внутриполитическими спорами. Несмотря на то, что парламент Тайваня одобрил закупку американского вооружения на 40 млрд долларов, предложенную правительством программу финансирования развития беспилотников и морских дронов на 6,59 млрд долларов до 2031 года пока не утвердили.

По оценке Defense Express, несмотря на активное обсуждение роли беспилотников в современной войне и проведение тематических форумов, Тайваню еще предстоит перейти от дискуссий к масштабному финансированию собственной программы развития БПЛА.

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