Австралия испытывает боевой дрон, усовершенствованный благодаря опыту войны в Украине
Киев • УНН
Австралийская армия испытала разведывательный беспилотник Vector AI, усовершенствованный на основе боевого опыта в Украине. Дрон используется для глубокой разведки и передачи координат для ударов.
Австралийская армия во время учений Southern Jackaroo испытала разведывательный беспилотник Vector AI, созданный немецкой компанией Quantum Systems и усовершенствованный на основе боевого опыта, полученного во время войны в Украине. Об этом сообщает Defense Blog, пишет УНН.
Детали
Беспилотник используется для глубокой разведки, обнаружения целей и передачи координат для ударов артиллерии и дронов. В издании отмечают, что платформа прошла тысячи часов боевого применения в Украине, что позволило адаптировать её к работе в условиях радиоэлектронной борьбы и противодействия системам ПВО.
Это также означает, что мы поставим наших солдат в зону прямого огня и подвергнем риску компрометации
По его словам, современное поле боя требует постоянно исходить из того, что противник ведет наблюдение, поэтому военные должны уделять больше внимания маскировке своих позиций.
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