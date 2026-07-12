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Австралия испытывает боевой дрон, усовершенствованный благодаря опыту войны в Украине

Киев • УНН

 • 2288 просмотра

Австралийская армия испытала разведывательный беспилотник Vector AI, усовершенствованный на основе боевого опыта в Украине. Дрон используется для глубокой разведки и передачи координат для ударов.

Австралия испытывает боевой дрон, усовершенствованный благодаря опыту войны в Украине

Австралийская армия во время учений Southern Jackaroo испытала разведывательный беспилотник Vector AI, созданный немецкой компанией Quantum Systems и усовершенствованный на основе боевого опыта, полученного во время войны в Украине. Об этом сообщает Defense Blog, пишет УНН.

Детали

Беспилотник используется для глубокой разведки, обнаружения целей и передачи координат для ударов артиллерии и дронов. В издании отмечают, что платформа прошла тысячи часов боевого применения в Украине, что позволило адаптировать её к работе в условиях радиоэлектронной борьбы и противодействия системам ПВО.

Это также означает, что мы поставим наших солдат в зону прямого огня и подвергнем риску компрометации

– сказал оператор беспилотника 2-го кавалерийского полка Гаррисон Хинсон, объясняя преимущества использования дронов вместо наземной разведки.

По его словам, современное поле боя требует постоянно исходить из того, что противник ведет наблюдение, поэтому военные должны уделять больше внимания маскировке своих позиций.

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Степан Гафтко

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