Япония успешно запустила и посадила многоразовую ракету

Японское космическое агентство сообщило в субботу, что прототип многоразовой ракеты успешно завершил первый испытательный запуск и посадку, что стало шагом вперед в развитии этой технологии для сокращения расходов, в которой доминирует SpaceX, пишет УНН со ссылкой на The Japan Times.

Детали

Прототип, запущенный с испытательного полигона Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) в Носиро, префектура Акита, достиг высоты около 10 метров, а затем совершил посадку.

По данным JAXA, полет длился около 40 секунд.

"Я чувствую, что мы вложили в это много времени и усилий, и теперь, когда прототип взлетел и приземлился без проблем, я должен сказать, что испытываю огромное облегчение", - сказал журналистам Такаси Ито из JAXA, который руководил запуском.

Ито сказал, что агентство проанализирует данные, чтобы полностью определить успех испытания, но он "уверен", что "получены очень полезные данные".

Большинство ракет предназначены для одноразового использования, причем их компоненты падают в море, сгорают в атмосфере или остаются на орбите в виде обломков. Первая ступень считается самым дорогим компонентом.

Однако внедрение частично многоразовых ракет позволило бы значительно снизить стоимость запусков.

Компания SpaceX использует свою многоразовую ракету Falcon 9 с 2017 года.

Однако Китай в пятницу совершил первую успешную посадку многоразовой ракеты, что может бросить вызов доминированию США в этой области.

Китай впервые успешно запустил многоразовую ракету, как у Маска

В июне прошлого года дочерняя компания Honda стала первой японской компанией, которая успешно запустила и посадила многоразовую ракету.

Япония стремится повысить международную конкурентоспособность своей ракетной промышленности.

Ее флагманскую ракету H3 успешно запустили в июне, через несколько месяцев после того, как предыдущая миссия по выведению спутника на орбиту закончилась неудачей.