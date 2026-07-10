Китай впервые успешно запустил многоразовую ракету, как у Маска
Киев • УНН
Китай успешно запустил ракету Long March-10B с космодрома Вэньчан. Первая ступень ракеты вернулась на Землю, её "поймали" на морской платформе.
Китай впервые смог запустить многоразовую ракету-носитель, осуществив контролируемое возвращение первой ступени, сообщает Xinhua, пишет УНН.
Детали
В пятницу Китай успешно запустил ракету-носитель "Чанчжэн-10Б" (Long March-10B) с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань на юге страны. Во время запуска впервые было осуществлено контролируемое возвращение первой ступени ракеты-носителя.
Во время первого полета ракета-носитель "Чанчжэн-10Б" вывела полезную нагрузку на заданную орбиту.
После отделения от второй ступени первая ступень ракеты вернулась на Землю — она была "поймана" на морской платформе с помощью системы сетевого захвата. И запуск, и возвращение первой ступени прошли успешно.
Эта миссия ознаменовала собой первое успешное контролируемое возвращение Китаем первой ступени ракеты-носителя и "большой прорыв страны в области технологий многоразового использования ракет-носителей", пишет издание.
"Чанчжэн-10Б" (Long March-10B) - многоразовая коммерческая ракета-носитель на жидком топливе. Её длина составляет около 63 м, а диаметр – 5 м, взлётная тяга – около 890 тонн, взлётная масса – около 760 тонн. В многоразовой конфигурации она может доставить 16 тонн на низкую околоземную орбиту.
Технология повторного использования ракет применяется компанией SpaceX Илона Маска. Также компания Blue Origin Джеффа Безоса провела первую успешную посадку первой ступени своей ракеты New Glenn в прошлом ноябре.
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