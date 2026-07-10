Китай впервые успешно запустил многоразовую ракету, как у Маска

$44.520.0450.880.18
ukenru
13:53 • 6040 просмотра
"Теперь нет ни одного российского НПЗ, до которого не добралось бы украинское оружие": Зеленский подвел итоги за неделюVideo
13:30 • 13241 просмотра
Когда Украина сможет производить ракеты для Patriot?
13:16 • 5744 просмотра
Послы ЕС согласовали открытие шестого кластера переговоров о вступлении для Украины - Качка
10:55 • 15010 просмотра
Удар рф по кафе в Грозе: установлены ответственные за приказ российские военные, пятерым объявлено подозрениеVideo
10:28 • 19586 просмотра
В Украине вводят в обращение банкноту 2000 гривен с портретом Стуса с 4 сентябряPhoto
10 июля, 08:01 • 22413 просмотра
"Хочу, чтобы ракеты РФ сбивали не над Варшавой": министр обороны Польши поддержал передачу Украине ракет к Patriot
10 июля, 02:02 • 30078 просмотра
Украина призвала Совбез ООН немедленно внести резолюцию о прекращении огня
9 июля, 22:05 • 29289 просмотра
Удары украинских БПЛА вывели из строя до 40% нефтеперерабатывающих мощностей РФ - Financial Times
9 июля, 20:59 • 30127 просмотра
Должны быть конструктивными и деликатными - Зеленский о встрече с Навроцким на саммите НАТО
Эксклюзив
9 июля, 15:40 • 45119 просмотра
Почему животные иногда притворяются больными: ветеринар объяснила, где манипуляция, а где сигнал об опасности
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
2м/с
37%
743мм
Популярные новости
Сооснователь Fire Point рассказал о зависимости Flamingo и отечественной баллистики от западных компонентов10 июля, 09:09 • 12667 просмотра
На Московском НПЗ снова фиксируют возгорание после атаки дроновVideo10 июля, 09:39 • 20136 просмотра
Несмотря на семь месяцев процессуальных маневров, дело о медицинской халатности врачей Odrex перешло к рассмотрению по существу10:27 • 23324 просмотра
В правительстве рф признали дефицит топлива после поражений НПЗ12:11 • 10194 просмотра
Льняное масло: польза, вред, противопоказания12:50 • 7972 просмотра
публикации
Экспорт оборонной продукции открыли: эксперт считает, что ключевые барьеры остались15:05 • 4256 просмотра
Что делать, чтобы не садилась батарея в телефоне: простые способы продлить её ресурс 14:45 • 4756 просмотра
Несмотря на семь месяцев процессуальных маневров, дело о медицинской халатности врачей Odrex перешло к рассмотрению по существу10:27 • 23447 просмотра
Как очистить чайник от накипи: эффективные способы для домаPhoto9 июля, 15:23 • 48995 просмотра
Саммит НАТО превзошел ожидания - Трамп изменил риторику, а Украина получила новые возможности
Эксклюзив
9 июля, 14:59 • 79868 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Харьковская область
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Бангкок
Село
Реклама
УНН Lite
Какие продукты стоит покупать летом13:30 • 7128 просмотра
Льняное масло: польза, вред, противопоказания12:50 • 8174 просмотра
Шлем Сенны с победных гонок Формулы-1 продан за $670 000Photo9 июля, 05:37 • 86876 просмотра
Зендея призналась, что сбилась с репликой в первый день съемок "Одиссеи" Нолана7 июля, 10:09 • 157648 просмотра
Dior создал свадебные образы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, опередив ChanelPhoto6 июля, 22:59 • 148116 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Китай впервые успешно запустил многоразовую ракету, как у Маска

Киев • УНН

 • 1072 просмотра

Китай успешно запустил ракету Long March-10B с космодрома Вэньчан. Первая ступень ракеты вернулась на Землю, её "поймали" на морской платформе.

Китай впервые успешно запустил многоразовую ракету, как у Маска

Китай впервые смог запустить многоразовую ракету-носитель, осуществив контролируемое возвращение первой ступени, сообщает Xinhua, пишет УНН.

Детали

В пятницу Китай успешно запустил ракету-носитель "Чанчжэн-10Б" (Long March-10B) с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань на юге страны. Во время запуска впервые было осуществлено контролируемое возвращение первой ступени ракеты-носителя.

Во время первого полета ракета-носитель "Чанчжэн-10Б" вывела полезную нагрузку на заданную орбиту.

После отделения от второй ступени первая ступень ракеты вернулась на Землю — она была "поймана" на морской платформе с помощью системы сетевого захвата. И запуск, и возвращение первой ступени прошли успешно.

Эта миссия ознаменовала собой первое успешное контролируемое возвращение Китаем первой ступени ракеты-носителя и "большой прорыв страны в области технологий многоразового использования ракет-носителей", пишет издание.

"Чанчжэн-10Б" (Long March-10B) - многоразовая коммерческая ракета-носитель на жидком топливе. Её длина составляет около 63 м, а диаметр – 5 м, взлётная тяга – около 890 тонн, взлётная масса – около 760 тонн. В многоразовой конфигурации она может доставить 16 тонн на низкую околоземную орбиту.

Технология повторного использования ракет применяется компанией SpaceX Илона Маска. Также компания Blue Origin Джеффа Безоса провела первую успешную посадку первой ступени своей ракеты New Glenn в прошлом ноябре.

Маск раскрыл планы SpaceX по строительству города на Луне09.02.26, 08:23 • 5751 просмотр

Юлия Шрамко

Новости МираТехнологии