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Ударил ножом соседа по гостинице из-за ошибки дочери — в Киеве задержали мужчину

Киев • УНН

 • 41047 просмотра

В Голосеевском районе Киева 36-летний житель Днепра ударил ножом 51-летнего мужчину, чья дочь случайно зашла в его номер. Пострадавший госпитализирован с проникающим ранением.

Ударил ножом соседа по гостинице из-за ошибки дочери — в Киеве задержали мужчину
Фото: ГУНП Украины в Киевской области

Столичные правоохранители задержали в одной из гостиниц Голосеевского района 36-летнего жителя Днепра, который ударил ножом соседа по номеру. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Киеве.

Детали

Потерпевшим оказался 51-летний житель Винницкой области. По данным следствия, его несовершеннолетняя дочь ошиблась дверью и случайно зашла в соседний номер.

Мужчина, который там находился, начал ругать девушку. Испугавшись, она убежала в свой номер и рассказала обо всем отцу. Чтобы разобраться в ситуации, мужчина пришел к соседу. Однако между ними сразу возник конфликт, в ходе которого фигурант достал нож и ударил потерпевшего в живот. Мужчину с проникающим ранением госпитализировали

- говорится в сообщении полиции.

Задержанному объявили подозрение по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Напомним

31-летнему киевлянину сообщено о подозрении в умышленном убийстве врача ВЛК. Мужчина нанес женщине 17 ножевых ранений из-за несогласия с решением о пригодности к службе.

Евгений Устименко

ОбществоКиевКриминал и ЧП
Пожизненное лишение свободы
Национальная полиция Украины
Днепр (город)
Украина
Киев