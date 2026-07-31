Ударил ножом соседа по гостинице из-за ошибки дочери — в Киеве задержали мужчину

Фото: ГУНП Украины в Киевской области

Столичные правоохранители задержали в одной из гостиниц Голосеевского района 36-летнего жителя Днепра, который ударил ножом соседа по номеру. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Киеве.

Детали

Потерпевшим оказался 51-летний житель Винницкой области. По данным следствия, его несовершеннолетняя дочь ошиблась дверью и случайно зашла в соседний номер.

Мужчина, который там находился, начал ругать девушку. Испугавшись, она убежала в свой номер и рассказала обо всем отцу. Чтобы разобраться в ситуации, мужчина пришел к соседу. Однако между ними сразу возник конфликт, в ходе которого фигурант достал нож и ударил потерпевшего в живот. Мужчину с проникающим ранением госпитализировали - говорится в сообщении полиции.

Задержанному объявили подозрение по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Напомним

31-летнему киевлянину сообщено о подозрении в умышленном убийстве врача ВЛК. Мужчина нанес женщине 17 ножевых ранений из-за несогласия с решением о пригодности к службе.