Во Львове под завалами могут находиться еще два человека после вражеской атаки
Киев • УНН
Спасатели продолжают ликвидацию последствий вражеской атаки во Львове. Под завалами могут находиться еще два человека, поисково-спасательные работы продолжаются.
Во Львове продолжают ликвидацию последствий вражеской атаки, под завалами могут находиться еще два человека, передает УНН со ссылкой на ГСЧС во Львовской области.
Детали
Как сообщили в ГСЧС, по состоянию на 21:00 спасатели продолжают ликвидацию последствий вражеской атаки.
На местах попаданий непрерывно ведутся аварийно-спасательные и другие неотложные работы. Спасатели разбирают завалы, ликвидируют последствия разрушений, обследуют поврежденные здания и делают все возможное, чтобы как можно быстрее устранить опасность и помочь людям.
По предварительной информации, под завалами могут находиться еще два человека. Поисково-спасательные работы не прекращаются ни на минуту — спасатели прилагают максимум усилий. Работы продолжаются
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