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Во Львове под завалами могут находиться еще два человека после вражеской атаки

Киев • УНН

 • 11276 просмотра

Спасатели продолжают ликвидацию последствий вражеской атаки во Львове. Под завалами могут находиться еще два человека, поисково-спасательные работы продолжаются.

Во Львове под завалами могут находиться еще два человека после вражеской атаки

Во Львове продолжают ликвидацию последствий вражеской атаки, под завалами могут находиться еще два человека, передает УНН со ссылкой на ГСЧС во Львовской области.

Детали

Как сообщили в ГСЧС, по состоянию на 21:00 спасатели продолжают ликвидацию последствий вражеской атаки.

На местах попаданий непрерывно ведутся аварийно-спасательные и другие неотложные работы. Спасатели разбирают завалы, ликвидируют последствия разрушений, обследуют поврежденные здания и делают все возможное, чтобы как можно быстрее устранить опасность и помочь людям.

По предварительной информации, под завалами могут находиться еще два человека. Поисково-спасательные работы не прекращаются ни на минуту — спасатели прилагают максимум усилий. Работы продолжаются 

- говорится в сообщении.

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