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Во Львове семеро пострадавших остаются в больницах после атаки РФ - мэр

Киев • УНН

 • 4334 просмотра

Во Львове продолжаются аварийно-спасательные работы, семеро пострадавших в больницах. Город предоставил временное убежище 32 людям и помогает с компенсациями.

Во Львове семеро пострадавших остаются в больницах после атаки РФ - мэр

Во Львове продолжаются аварийно-спасательные работы на улицах Патона и Выговского. Известно, что семеро пострадавших остаются в больницах. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый, передает УНН.

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Как сообщил мэр Львова, за день работы выездных ЦНАПов около 500 жителей получили консультации. Еще 32 человекам город предоставил временное убежище, чтобы они могли переночевать этой ночью. В дальнейшем они будут получать ежемесячную компенсацию на аренду жилья. Пока их дома не будут восстановлены. Также на месте можно оформить компенсацию за выбитые окна и двери.

На данный момент семеро пострадавших остаются в больницах. Сегодня Россия убила  35-летнего Владимира Шандру. Искренние соболезнования родным, близким и коллегам 

- сообщил Садовый.

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Мэр Львова заверил, что город поможет восстановить все, что разрушила российская ракета.

Если у вас возникли какие-либо вопросы или нужна помощь, обращайтесь к выездным ЦНАПам на месте или звоните на Горячую линию города по номеру 15-80 

- резюмировал Садовый.

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Антонина Туманова

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