Во Львове из-под завалов дома после удара рф извлекли тело погибшего, там могут быть еще люди

Во Львове из-под завалов поврежденного ударом рф пятиэтажного дома деблокировали тело погибшего, под завалами могут быть еще люди, сообщили в ГСЧС Украины в четверг, пишет УНН.

Детали

"Львов: спасатели деблокировали из-под завалов жилой 5-этажки тело человека", - сообщили в ГСЧС.

По данным спасателей, в результате российского ракетного удара 1 человек погиб, еще 30 – пострадали, из них 3 детей.

"Аварийно-спасательные и поисковые работы продолжаются. По предварительным данным, под завалами еще могут находиться люди", - говорится в сообщении.

Напомним

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий ранее сообщил, что под завалами пятиэтажки во Львове, пострадавшей от ракетного удара, обнаружили тело мужчины.

Перед этим сообщалось, что во Львове после удара рф двое человек считаются пропавшими без вести.